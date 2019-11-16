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16 листопада 2019, Київ 16:13
Новини | Політика

Мінкульт визначився з кандидатурою на посаду мовного омбудсмена

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Міністерство культури, молоді та спорту України визначилося з кандидатурою на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Кандидатуру завідувачки кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяни Монахової розглядатиме Кабінет Міністрів.

Монахова народилася 2 липня 1980 року у Миколаєві. У 2002 році вона закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури». У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

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