Нацрада призначить перевірки телеканалам, які транслювали агітацію в день тиші

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначить перевірки телеканалам, які транслювали політичну агітацію в день тиші – про це регулятор повідомив 29 жовтня за підсумками засідання робочої групи, яке відбулося напередодні.

За висновками членів Нацради, в ефірі кількох інформаційних каналів у період з 17 по 25 жовтня були порушення виборчого законодавства, в тому числі і в день тиші – 24 жовтня, а також у день голосування, коли будь-яка агітація заборонена.

«Порушень у день тиші вже давно не спостерігалося у вітчизняному просторі, зауважили члени робочої групи, і це один із найбільш негативних моментів, на яких треба наголосити», – йдеться в повідомленні Нацради.

За висновками ради, сюжет, де народний депутат Ілля Кива висловлював підтримку кандидату на посаду міського голови Києва Олександру Попову, транслювався в день виборців в ефірі каналів «112-Україна», «Z ZIK», «NEWSONE». При цьому «Z ZIK», як зазначають у регуляторі, припинив включення, вказавши на порушення норм виборчого законодавства.

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«Поширення агітаційних матеріалів у день волевиявлення громадян є порушенням строків агітації, передбачених статтею 52 Виборчого кодексу України. Двом ліцензіатам Національної ради – «112-Україна» і «NEWSONE» – буде призначено позапланові перевірки», – заявляє пресслужба ради.

Серед інших ознак порушень, які виокремлює Нацрада – поширення прихованої агітації, недотримання порядку розміщення політичної реклами, оприлюднення неповних результатів соціологічних досліджень.

За повідомленням, робоча група ухвалила повідомити про виявлені порушення Центральну виборчу комісію, і вказала ліцензіатам на неприпустимість такий дій надалі.

Також Нацрада вказала на порушення в трансляції каналу «НАШ», який нібито не дотримався вимог щодо маркування політичної реклами. Телеканалу також призначили перевірку через один із таких епізодів.

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«Недотримання журналістських стандартів, незаконна політична агітація – вони в цілому руйнують довіру до медіа, і ми втрачаємо не лише глядачів, ми втрачаємо й виборців. Підтвердженням цьому є така низька явка, яка була на цих виборах. Тому що, коли замість достовірних фактів люди отримують завуальовані меседжі, вони змінюють своє ставлення і відповідно стають пасивними», – цитує пресслужба одного з членів ради Максима Онопрієнка.

Згадані канали наразі не коментували цієї заяви.

26 жовтня керівниця місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ в Україні Інгібйорнг Сольрун Гісладоттір заявила, що приватні медіа «не змогли неупереджено та збалансовано висвітлювати події виборчого процесу, а також всю діяльність кандидатів».

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.