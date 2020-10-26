У ОБСЄ позитивно оцінили місцеві вибори в Україні, але назвали роботу окремих місцевих комісій «заполітизованою»

Роботу Центральної виборчої комісії на місцевих виборах місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ оцінює як ефективну, але вказує на проблеми в роботі окремих територіальних виборчих комісій. Про це заявила керівниця місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ в Україні Інгібйорнг Сольрун Гісладоттір на брифінгу 26 жовтня.

«Робота ЦВК з управління виборчим процесом була здійснена професійно та ефективно навіть попри виклики, які стосувалися глобальної пандемії COVID-19. Проте робота окремих територіальних комісій дуже часто була заполітизована, що мало негативний вплив через постійну зміну членів виборчих комісій», – сказала Гісладоттір.

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За спостереженнями місії, кандидати могли вільно здійснювати передвиборчу агітацію, проте її керівниця звернула увагу на окремі випадки зловживання повноваженнями, а також заяви про ймовірний підкуп виборців. Гісладоттір також розкритикувала роботу приватних медіа у висвітленні передвиборчої кампанії.

«Приватні медіа не змогли неупереджено та збалансовано висвітлювати події виборчого процесу, а також всю діяльність кандидатів. І вони також не змогли забезпечити неупереджений, поінформований вибір для українського виборця», – констатувала вона.

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Представники Бюро дійшли висновку, що на тій обмеженій кількості виборчих дільниць, де вони були, виборчий процес «відбувався загалом спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури загалом були дотримані».

Однак очільниця місії звернула увагу на рішення ЦВК за висновками військово-цивільних адміністрацій не проводити місцеві вибори у прифронтових громадах.

«Законодавче рішення не проводити вибори у 18 підконтрольних уряду територіальних громадах на території України не було достатньо прозорим і не дало можливості повною мірою забезпечити дотримання прав громадян, що також відобразилося на громадській довірі», – вважає вона.

За попереднім висновком міжнародних спостерігачів Світового конгресу українців, місцеві вибори 25 жовтня відбулися з дотриманням стандартів.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.