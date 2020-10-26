Місцеві вибори 25 жовтня загалом відповідали стандартам чесних і демократичних виборів – КВУ

Місцеві вибори 25 жовтня в цілому відповідали стандартам чесних і демократичних виборів, повідомив голова громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель.

«За оцінкою КВУ, день голосування на місцевих виборах в цілому відповідав стандартам чесних і демократичних виборів... Однак, низка повідомлень наших спостерігачів про порушення виборчого законодавства дають підстави говорити про те, що в день голосування мало місце використання технологій прямого й непрямого підкупу, окремі факти спроб фальсифікацій результатів голосування, а також технології, які пов’язані з виборчими «туристами», що в окремих громадах могло мати суттєвий вплив на результати волевиявлення», – повідомив Кошель.

Олексій Кошель також додав, що ініційоване президентом опитування призвело до низки конфліктів та окремих фактів порушення виборчого законодавства в день голосування.

За його словами, спостерігачі КВУ зафіксували кілька фактів, які свідчать про те, що опитування проводилося безпосередньо у приміщенні дільниць для голосування. Крім того, фіксувались непоодинокі приклади, коли тим, хто проводив опитування, перешкоджали. Зокрема були випадки, коли на них чинився тиск і висловлювалися образи в їхній бік, через що деякі інтерв’юери були змушені залишити територію біля виборчої дільниці, додав Кошель.

«Президентське опитування повністю змінило акцент виборчої кампанії і, на нашу думку, достатньо суттєво вплинуло на якість виборів і на змістовний бік в останній тиждень кампанії. Тому ми закликаємо в подальшому відмовлятися від експериментів, пов’язаних з проведенням так званих опитувань, і повертатися реальних механізмів народовляддя», – зауважив Кошель.

За даними КВУ, 25 жовтня на виборчих дільницях працювали близько 1,5 тисячі спостерігачів від організації, також 200 осіб – у складі мобільних груп, які реагували на факти порушень виборчого законодавства і відвідували дільниці.

Раніше сьогодні і громадянська мережа «Опора» оцінила місцеві вибори в Україні як такі, що загалом відповідали законодавству, критично також висловившись про «опитування від президента».

За попереднім висновком міжнародних спостерігачів Світового конгресу українців, місцеві вибори 25 жовтня відбулися з дотриманням стандартів.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.