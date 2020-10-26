Вибори відбулися з дотриманням стандартів – попередній висновок міжнародних спостерігачів СКУ

Триває підрахунок голосів, які українці віддали на місцевих виборах 25 жовтня. Цьогорічне волевиявлення відбулось за безпрецедентних обставин. Громадяни мали не лише розібратись, як і за кого голосувати за новою виборчою системою, але й завчасно подбати про маску, власну ручку, рукавички й санітайзери, щоб після відвідування дільниці не отримати позитивний тест на коронавірус. Епідемія – виклик і для міжнародних спостерігачів, яких Центральна виборча комісія акредитувала для моніторингу.

Світовий конгрес українців представляє інтереси понад двадцятимільйонної діаспори у більш ніж 60 країнах, тож традиційно надсилає спостерігачів на всі українські вибори, починаючи з 1999 року. Цьогоріч довелось враховувати епідемію і обмеження перельотів, тож спостерігачів відбирали переважно з експатів, тобто людей, які мають громадянство іншої країни, але працюють в Україні.

Об’єднана місія Світового конгресу українців та Українського конгресового комітету Америки, організації, що представляє українську громаду в США, налічувала 26 осіб. Окрім як слідкувати за демократичністю і прозорістю процесу, пильнували і за дотриманням базових правил карантину на виборчих дільницях: чи діє масковий режим, чи не бракує санітайзерів. Про це в коментарі Радіо Свобода розповіла головний спостерігач місії, директор Комітету економічного розвитку та інвестицій СКУ Наталія Немилівська.

«Це непроста ситуація як для України, так і для нашої місії спостереження. Але мені здається, що попри всі ці виклики, які пов’язані з епідемією, українці змогли реалізувати своє виборче право. І також варто визнати зусилля, яких доклала до цього ЦВК. А наша робота ще триває, і попередньо не хотілось би робити конкретних заяв. Але будь-які порушення, якщо їх було виявлено, будуть зафіксовані у звіті міжнародної місії СКУ», – зауважила Немилівська.

Опитувальник Зеленського може дискредитувати ідею демократії - Вжесневський

Надсилання спостерігачів на українські вибори – це не формальний протокольний крок. Діаспора активно цікавиться цьогорічними виборами в Україні, попри те, що йдеться вибори локальних керівників, розповів Радіо Свобода очільник Світового конгресу українців, колишній депутат Парламенту Канади Борис Вжесневський.

Скажімо, українські газети й телекомпанії в Канаді активно обговорюють українську політику і волевиявлення, адже це, перш за все, питання демократії і права вибору, каже він.

«Моя бабця, коли мені було 10 років, взяла мене за руку і повела перший раз на вибори. Пояснила, куди ми йшли і в чому вона брала участь. То було вперше, коли вона отримала право голосу в Канаді. І тоді вона сказала те, що в мені назавжди залишилось: весь український народ сотні років був позбавлений можливості вирішувати свою долю. Тому дуже важливо, щоб демократія була, і щоб той демократичний процес був прозорим і вільним. А кого люди обиратимуть і на якому рівні – це вже інше питання», – прокоментував він Радіо Свобода.

Народ має бути почутим, продовжує Вжесневський, проте у спосіб, передбачений законодавством. Тому опитувальник, ініційований президентом Володимиром Зеленським, викликає в Світового конгресу українців сумніви.

«Політичний процес не повинен бути перехиленим у бік однієї партії. І його не слід змішувати з іншим голосуванням. Так, Конституція передбачає референдум, але є прописана процедура, а це щось незнане. У нас є застереження – це може дискредитувати всю ідею демократії. Демократія – не хаос, це процес», – додає Вжесневський.

Тож зважаючи на всі чинні виклики: війну, епідемію, втрату контролю над частиною територій, – слід зберігати демократичний процес чітким, щоб Росія не використала дестабілізацію у власних інтересах, резюмує очільник Світового конгресу українців.

Підсумковий звіт про місцеві вибори в Україні 2020 Світовий конгрес українців планує оприлюднити 28 жовтня. Проміжні заяви будуть уже 26 жовтня. Наразі очільник СКУ Борис Вжесневський лише зауважує, що процес голосування відбувся за законом і стандартами.