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26 жовтня 2020, Київ 13:10
Політика

Вибори відбулися з дотриманням стандартів – попередній висновок міжнародних спостерігачів СКУ

Місцеві вибори в Україні моніторили 26 спостерігачів об’єднаної місії Світового конгресу українців та Українського конгресового комітету Америки

Триває підрахунок голосів, які українці віддали на місцевих виборах 25 жовтня. Цьогорічне волевиявлення відбулось за безпрецедентних обставин. Громадяни мали не лише розібратись, як і за кого голосувати за новою виборчою системою, але й завчасно подбати про маску, власну ручку, рукавички й санітайзери, щоб після відвідування дільниці не отримати позитивний тест на коронавірус. Епідемія – виклик і для міжнародних спостерігачів, яких Центральна виборча комісія акредитувала для моніторингу.

Світовий конгрес українців представляє інтереси понад двадцятимільйонної діаспори у більш ніж 60 країнах, тож традиційно надсилає спостерігачів на всі українські вибори, починаючи з 1999 року. Цьогоріч довелось враховувати епідемію і обмеження перельотів, тож спостерігачів відбирали переважно з експатів, тобто людей, які мають громадянство іншої країни, але працюють в Україні.

Об’єднана місія Світового конгресу українців та Українського конгресового комітету Америки, організації, що представляє українську громаду в США, налічувала 26 осіб. Окрім як слідкувати за демократичністю і прозорістю процесу, пильнували і за дотриманням базових правил карантину на виборчих дільницях: чи діє масковий режим, чи не бракує санітайзерів. Про це в коментарі Радіо Свобода розповіла головний спостерігач місії, директор Комітету економічного розвитку та інвестицій СКУ Наталія Немилівська.

«Це непроста ситуація як для України, так і для нашої місії спостереження. Але мені здається, що попри всі ці виклики, які пов’язані з епідемією, українці змогли реалізувати своє виборче право. І також варто визнати зусилля, яких доклала до цього ЦВК. А наша робота ще триває, і попередньо не хотілось би робити конкретних заяв. Але будь-які порушення, якщо їх було виявлено, будуть зафіксовані у звіті міжнародної місії СКУ», – зауважила Немилівська.

Опитувальник Зеленського може дискредитувати ідею демократії - Вжесневський

Надсилання спостерігачів на українські вибори – це не формальний протокольний крок. Діаспора активно цікавиться цьогорічними виборами в Україні, попри те, що йдеться вибори локальних керівників, розповів Радіо Свобода очільник Світового конгресу українців, колишній депутат Парламенту Канади Борис Вжесневський.

Скажімо, українські газети й телекомпанії в Канаді активно обговорюють українську політику і волевиявлення, адже це, перш за все, питання демократії і права вибору, каже він.

«Моя бабця, коли мені було 10 років, взяла мене за руку і повела перший раз на вибори. Пояснила, куди ми йшли і в чому вона брала участь. То було вперше, коли вона отримала право голосу в Канаді. І тоді вона сказала те, що в мені назавжди залишилось: весь український народ сотні років був позбавлений можливості вирішувати свою долю. Тому дуже важливо, щоб демократія була, і щоб той демократичний процес був прозорим і вільним. А кого люди обиратимуть і на якому рівні – це вже інше питання», – прокоментував він Радіо Свобода.

Народ має бути почутим, продовжує Вжесневський, проте у спосіб, передбачений законодавством. Тому опитувальник, ініційований президентом Володимиром Зеленським, викликає в Світового конгресу українців сумніви.

«Політичний процес не повинен бути перехиленим у бік однієї партії. І його не слід змішувати з іншим голосуванням. Так, Конституція передбачає референдум, але є прописана процедура, а це щось незнане. У нас є застереження – це може дискредитувати всю ідею демократії. Демократія – не хаос, це процес», – додає Вжесневський.

Тож зважаючи на всі чинні виклики: війну, епідемію, втрату контролю над частиною територій, – слід зберігати демократичний процес чітким, щоб Росія не використала дестабілізацію у власних інтересах, резюмує очільник Світового конгресу українців.

Підсумковий звіт про місцеві вибори в Україні 2020 Світовий конгрес українців планує оприлюднити 28 жовтня. Проміжні заяви будуть уже 26 жовтня. Наразі очільник СКУ Борис Вжесневський лише зауважує, що процес голосування відбувся за законом і стандартами.

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