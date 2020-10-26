Попри пандемію, на виборах в Україні працюють міжнародні спостерігачі з діаспори

Заходячи на чергову виборчу дільницю, Ріно Доменіко дезінфікує руки. І якщо бачить, що дільниця затісна, а людей забагато, перечікує на вулиці.

«Безпека передовсім», – каже Ріно. Проводячи напередодні виборів тренінги для міжнародних спостерігачів, він навчав їх цього принципу, і сам неухильно його дотримується.

Ріно Доменіко – голова спостережної місії від Українського конгресового комітету Америки (УККА). Він розповідає, що спостерігав за проведенням виборів в Україні, починаючи з 1996 року. Але нинішнє голосування унікальне: пандемія.

«Через «ковід» і проблеми з подорожами цього разу не маємо навіть і близько тієї кількості спостерігачів, як зазвичай», – розповідає Ріно «Голосові Америки». Якщо на попередніх виборах місія української діаспори була другою за чисельністю серед інших міжнародних місій в Україні, то нині вона – лише 5-а.

Український конгресовий комітет Америки, що об’єднав зусилля зі Світовим конгресом українців, спільно зареєстрували близько 30 спостерігачів із 6 країн. Причому більшість із них, каже Ріно, – це ті, хто живе і працює тут, в Україні. Ось і сам він є громадянином США, але в Києві має бізнес і родину.

Ми розмовляємо з керівником спостережної місії УККА на одній із виборчих дільниць на столичній околиці Троєщина. Спостерігач ставить голові комісії усталений набір запитань – скільки виборців зареєстровано, скільки вже проголосували, скільки голосують удома.

До традиційних запитань на нинішніх виборах додалися специфічні. Спостерігачеві належить занотувати, чи всі учасники виборчого процесу в масках, чи є на дільниці санітайзери, і чи витримується дистанція.

І, як відзначає головний спостерігач УККА, «майже на всіх дільницях, які мені вдалося сьогодні побачити, вжито серйозних зусиль, щоб впоратися з епідемічними викликами».

«Місцеві вибори, які проходять сьогодні в Україні, дійсно складніші, ніж будь-які попередні, як для України, так і для нашої місії спостереження», – сказала «Голосові Америки» головний спостерігач місії Світового конгресу українців Наталія Немилівська.

«Вибори відбуваються на тлі триваючої військової збройної агресії Російської Федерації на східних теренах України, залишається виклик нелегальної окупації й незаконної анексії Криму, вибори проходять за новим виборчим законодавством. Ще й на ці обставини наклався виклик, пов’язаний з коронавірусної епідемією, яка рівно ж вплинула на залучення міжнародних спостерігачів у день самих виборів», – каже вона.

Як додала керівниця спостережної місії СКУ, незважаючи на ці складні обставини, група спостерігачів СКУ й УККА пройшла тренінг і спостерігає за виборами в різних регіонах України.

«Ми не залишаємось осторонь. Нашими діями долучаємось до захисту чесних та прозорих виборів в Україні», – наголосила Наталія Немилівська.

Свої попередні висновки про те, як пройшли місцеві вибори в Україні, обидві спостережні місії закордонних українців обіцяють оприлюднити 28 жовтня.