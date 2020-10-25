Перші підсумки місцевих виборів в Україні: в оцінках та цифрах

В Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали міських голів, районних і обласних рад та голів новостворених об’єднаних територіальних громад. Порушення, які фіксували спостерігачі і правоохоронці, в цілому не були системними і, на думку організацій, які стежили за голосуванням, суттєво на волевиявлення громадян не вплинули. Радіо Свобода підводить перші підсумки місцевих виборів після закриття виборчих дільниць.

Місцеві вибори в Україна – відбулися

Голосування на місцевих виборах 25 жовтня загалом відбулося з дотриманням виборчого законодавства, заявила громадянська мережа ОПОРА, чиї спостерігачі працювали у всіх регіонах України.

Як повідомив аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев , на 4,5% виборчих дільниць зафіксовані спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів. Найчастіше такі порушення пов’язані з побутовими мотивами, щоб голосувати за своїх родичів. На 13% виборчих дільниць порушення мали незначний характер, і менше ніж на 1% дільниць були допущені суттєві порушення законодавства.

Після початку голосування надходили повідомлення про те, що на деяких дільницях не вистачало кабінок для голосування.

У ЦВК кажуть, шо наймасовішим порушенням стало продовження агітування у день виборів.

Водночас, зазначають у ЦВК, порушення не носили такого масового і системного характеру, щоб значно спотворити результати волевиявлення громадян.

Яка явка?

За попередніми підрахунками явка на місцевих виборах 25 жовтня стала на 10% нижчою від попередніх виборів і склала 37%.

Про це повідомили у ЦВК, які станом на 22 годину отримали дані із 97% ТГК.

Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені за три-п’ять днів, повідомляють у ЦВК.

Які порушення фіксували правоохоронці

Загалом по Україні під час місцевих виборів правоохоронці зафіксували кілька тисяч порушень. По деяких із них були відкриті кримінальні провадження і висунуті підозри.

Серед них були повідомлення про:

спроби підкупу виборців;

організація мережі з підкупу виборців;

підвезення людей до виборчих дільниць (так звана «карусель») з метою голосування за наперед визначеного кандидата;

псування бюлетенів;​

повідомлення про псевдомінування дільниць з метою перешкоджання волевиявленню громадян;

навіть створення псевдо дільничної виборчої комісії, яка надрукувала власні бюлетені та проводила незаконне голосування.

Вибори пройшли за новими правилами

Цього року місцеві вибори пройшли за новими правилами, встановленими новим Виборчим кодексом України. Зокрема, за системою відкритих партійних списків, при якій політичні партії висували своїх кандидатів, а виборці обирали не тільки політичну силу, а конкретних її висуванців.

Вибори до міських, районних, сільських та селищних рад у населених пунктах, де нарахували більше 10 тисяч виборців, пройшли, як і раніше, за мажоритарною системою відносної більшості. В одному окрузі можуть обратися від двох до чотирьох депутатів. Переможе кандидат, який набере найбільшу кількість голосів.

Так само за мажоритарною системою відносної більшості, обирали сільських, селищних, міських голови та сільських старост населених пунктів, що нараховують менше від 10 тисяч виборців.

Голів у громадах, де є більше ніж 10 тисяч виборців, обиратимуть за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто перемогу отримує той кандидат, який отримає більше ніж 50% голосів.

Крім того, для населених пунктів, що налічують понад 10 тисяч виборців, Виборчий кодекс запроваджує систему відкритих списків. За нею обиратимуться депутати районних, районних в містах, міських, сільських та селищних рад із відповідною кількістю виборців, а також до обласних рад. Утім, тут не буде можливості для самовисування кандидатів. Висувати зможуть тільки політичні партії. Під час укладання списків кандидатів партії мають дотриматися гендерного балансу – мінімум 40% представників однієї статі.

Хто спостерігав за виборами?

Окрім Комітету виборців України та громадянської мережі ОПОРА за перебігом місцевих виборів спостерігали більше сотні громадських організацій, які офіційно зареєструвалися у ЦВК,

Також за місцевими виборами в Україні стежили 271 спостерігач від міжнародних організацій

Своїх спостерігачів на місцеві вибори до України, як повідомляє ЦВК, надіслали 9 міжнародних організацій. А саме:

Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів

Національний демократичний інститут міжнародних відносин

Громадська спілка «Міжнародне співтовариство з прав людини»

Комітет «За відкриту демократію»

Український Конґресовий Комітет Америки

Світовий Конґрес Українців

Міжнародна неурядова організація «Координаційний ресурсний центр»

Міжнародний фонд за краще управління

Як повідомляє ЦВК, також шість країн: Чехія, Іспанія, Німеччина, Словацька Республіка, Угорщина і Казахстан, надіслали своїх спостерігачів в Україну, де проходять місцеві вибори.

Усього зареєструвався 41 іноземний спостерігач.

Як рахують голоси?

Центральна виборча комісія підготувала цикл інфографік, які пояснюють механізм підрахунку голосів.

Усі графічні пояснення можна побачити тут

А поки триває найвідповідальніший перший етап – підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями.

Кандидати у цифрах

За даними ЦВК, у виборчих списках на місцевих виборах 25 жовтня перебували 227943 кандидатів.

Найбільше серед них висуванців від політичних партій «Слуга народу» і Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – до 10, 2%.

Третю позицію за кількістю кандидатів у виборчих списках посідає партія «За майбутнє» (9, 58%), далі іде «Європейська солідарність» (9, 36%).

Трохи менше 8% від загальної кількості кандидатів у місцеву владу усіх рівнів запропонувала ОПЗЖ.

Партія «Наш край» – 5, 52%, ВО «Свобода» – 4. 38%.

Трохи більше 4% кандидатів висунули «Сила і честь» і «Радикальна партія Олега Ляшка».

Партії «Пропозиція» і «Голос» висунули понад 2% кандидатів від загального числа у списках, а партія «Удар» – менше двох відсотків.

Під час місцевих виборів, за даними ЦВК, 2936 кандидатів балотувалися на посади міських голів у 370 містах країни.

У середньому – це майже 8 претендентів на одну посаду очільника міської громади.

Якщо ж дивитися по регіонах, то у Луганській області на посади 4 мерів висунули свої кандидатури аж 83 людини.

Приблизно така ж конкуренція тільки у Києві, де на посаду столичного міського голови претендували 20 кандидатів.

Далі іде Київщина, де в середньому на кожне мерське крісло припадає понад 10 кандидатів.

Найменше претендентів на посади міських голів серед міст, як мають понад 10 тисяч населення, у Чернівецькій області – трохи більше 5-ти.

А серед менших міст, найнижчий рівень конкуренції ЦВК зафіксувала у Запорізькій області, де на посаду одного міського голови припадає два кандидати.

Це перші вибори в Україні в умовах епідемії

Робота на виборчих дільницях під час місцевих виборів переважно проходила за правилами безпеки, затвердженими МОЗ:

на вході до дільниць міряли температуру;

впускали у приміщення тільки у масках;

стежили за дотриманням безпечної дистанції;

члени комісії працювали у масках та рукавичках;

кабінки для голосування оброблялися антисептиками.



​Кандидат на посаду міського голови столиці Віталій Кличко повідомив 25 жовтня, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і тому на виборчу дільницю не ходив.

У зв'язку із епідемією коронавірусу експерти прогнозували нижчу явку на виборах.

Перші екзит-поли

Соціологічна група «Рейтинг» презентувала дані свого екзитполу, проведеного в Києві. Як зазначив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, соціологи опитали 10 402 респондента на 100 дільницях Києва.

На виборах мера, згідно з результатами екзитполу, голоси виборців отримали:

Віталій Кличко – 47,8%

Олександр Попов – 8,6%

Сергій Притула – 8,3%

Ірина Верещук – 8%.

До другого туру виборів міського голови Львова вийшли нинішній мер Андрій Садовий і висуванець партії «Європейська солідарність» Олег Синютка. Про це в спеціальному ефірі Радіо Свобода повідомила кореспондентка Галина Терещук.

За даними опитування, проведеного соціологічною агенцією «Фама», Садовий набрав близько 38% голосів, його конкурент – 28%.

Мери Харкова, Одеси і Дніпра Геннадій Кернес, Геннадій Труханов і Борис Філатов, отримують більшість голосів у своїх містах, хоча навряд переможуть у першому турі – про це свідчать дані екзитполу, здійсненого «Студією Савіка Шустера». Дані оприлюднили в ефірі каналу «Україна 24» після 20 години 25 жовтня.

Опитування від Зеленського

Незадовго перед місцевими виборами президент України Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування біля виборчих дільниць і назвав 5 запитань, відповіді на які він хотів почути від громадян.

А саме: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Цю ідеї розкритикували: по-перше, через те, що законодавство не передбачає таких опитувань, не регулює механізм їх проведення та підрахунку людей, які можуть взяти участь, а також того, як результати такого опитування мають впливати на дії влади. А по- друге, ідею Володимира Зеленського розцінили як намагання підняти шанси кандидатів від президентської політичної сили «Слуга народу» на місцевих виборах.

До останнього моменту не було ясно хто ж саме організовуватиме і проводитиме це опитування.

Про правила опитування напередодні виборів написав у фейсбуці креативний директор ​GB Event by Kvartal 95 ​Артем Гагарін Михайліченко.

В результаті, біля понад половини виборчих дільниць в Україні з'явилися люди у білих накидках із картонними скриньками і надрукованими на звичайному принтері запитаннями.

Виборці скаржилися, що серед тих, хто проводить опитування є неповнолітні.

На що, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закон, якщо є дозвіл від батьків.

Результатам опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не можна довіряти. Про це в присвяченому місцевим виборам в Україні спеціальному ефірі Радіо Свобода заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Покриття опитування є 55% орієнтовно по всій країні, за нашими оцінками, похибка по цій чисельності є 5%. На заході України покрито 38% дільниць, на півдні України – 79%, тобто це абсолютно нерелевантні дані. Вони не будуть зведені в кінцеві цифри, які дозволять стверджувати, що це результат репрезентативного опитування. Є люди, які голосували по сім-десять разів», – сказала Айвазовська.

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