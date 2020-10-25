Екзитпол Шустера: Кернес, Труханов і Філатов отримують більшість голосів у своїх містах

Мери Харкова, Одеси і Дніпра Геннадій Кернес, Геннадій Труханов і Борис Філатов, отримують більшість голосів у своїх містах, хоча навряд переможуть у першому турі – про це свідчать дані екзитполу, здійсненого «Студією Савіка Шустера». Дані оприлюднили в ефірі каналу «Україна 24» після 20 години 25 жовтня.
Загалом, за заявою проєкту, соціологи працювали на 554 дільницях в різних містах.
Результати екзитполу на виборах мера Харкова:
- Геннадій Кернес – 57,9%
- Олександр Фельдман – 12,12%
- Олексій Кучер – 11,98%
- Олег Абрамичев – 6,23%
- Ігор Черняк – 4,51%
Результати щодо виборів Харківської міської ради:
- «Блок Кернеса – Успішний Харків» – 39,52%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 16,99%
- «Слуга народу» – 12,39%
- «Європейська солідарність» – 9,17%
- «Партія Шарія» – 6,41%
- «Блок Світличної – Разом!» – 5,42%
Судячи з результатів опитування біля дільниць Одеси, чинний мер Геннадій Труханов може вийти у другий тур з кандидатом від «ОПЗЖ» Миколою Скориком:
- Геннадій Труханов – 34,4%
- Микола Скорик, «ОПЗЖ» – 17,93%
- Олег Філімонов, «Слуга народу» – 13,75%
- Петро Обухов, «ЄС» – 12,52%
- Сергій Ківалов, «Українська морська партія Сергія Ківалова» – 5,44%
Серед тих, хто балотувався на посаду мера Одеси, був і громадський активіст, представник «Сили людей» Олег Михайлик, який пережив замах в Одесі два роки тому. Він набирає близько 1,32% голосів.
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За даними екзитполу, вибори до Одеської міської ради матимуть такі результати:
- «Довіряй ділам» – 23,77%
- «ОПЗЖ» – 22,38%
- «Слуга народу»– 15,95%
- «ЄС» – 12,7%
- «Партія Шарія» – 7,6%
- «Українська морська партія Сергія Ківалова» – 4,16% (має шанси пройти до міської ради, враховуючи похибку опитування в рамках 1,9%).
Мер Дніпра Борис Філатов, судячи з екзитполу, набирає 44,47% голосів виборців. На ругому місці – Загід Краснов від «Громадської сили» з 14,44%, на третьому – Олександр Вілкул, «Блок Вілкула «Українська перспектива» – 11,27%. Представник «Слуги народу» Сергій Риженко набрав 10,6%.
Більшість голосів на виборах до міської ради Дніпра також отримує партія Філатова «Пропозиція», створена ним влітку цього року:
- «Пропозиція» – 28,33%
- «ОПЗЖ»– 17,15%
- «Слуга народу»– 15,21%
- «Громадська сила» – 10,44%
- «Європейська солідарність» – 7,5%
За даними екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», перший тур виборів мера Києва перемагає Віталій Кличко, вибори до Київради – його партія «Удар».
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