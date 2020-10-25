Екзитпол Шустера: Кернес, Труханов і Філатов отримують більшість голосів у своїх містах

Мери Харкова, Одеси і Дніпра Геннадій Кернес, Геннадій Труханов і Борис Філатов, отримують більшість голосів у своїх містах, хоча навряд переможуть у першому турі – про це свідчать дані екзитполу, здійсненого «Студією Савіка Шустера». Дані оприлюднили в ефірі каналу «Україна 24» після 20 години 25 жовтня.

Загалом, за заявою проєкту, соціологи працювали на 554 дільницях в різних містах.

Результати екзитполу на виборах мера Харкова:

Геннадій Кернес – 57,9%

Олександр Фельдман – 12,12%

Олексій Кучер – 11,98%

Олег Абрамичев – 6,23%

Ігор Черняк – 4,51%

Результати щодо виборів Харківської міської ради:

«Блок Кернеса – Успішний Харків» – 39,52%

«Опозиційна платформа – За життя» – 16,99%

«Слуга народу» – 12,39%

«Європейська солідарність» – 9,17%

«Партія Шарія» – 6,41%

«Блок Світличної – Разом!» – 5,42%

Судячи з результатів опитування біля дільниць Одеси, чинний мер Геннадій Труханов може вийти у другий тур з кандидатом від «ОПЗЖ» Миколою Скориком:

Геннадій Труханов – 34,4%

Микола Скорик, «ОПЗЖ» – 17,93%

Олег Філімонов, «Слуга народу» – 13,75%

Петро Обухов, «ЄС» – 12,52%

Сергій Ківалов, «Українська морська партія Сергія Ківалова» – 5,44%

Серед тих, хто балотувався на посаду мера Одеси, був і громадський активіст, представник «Сили людей» Олег Михайлик, який пережив замах в Одесі два роки тому. Він набирає близько 1,32% голосів.

Читайте також: У Львові до другого туру виборів мера виходять Садовий і Синютка – екзитпол

За даними екзитполу, вибори до Одеської міської ради матимуть такі результати:

«Довіряй ділам» – 23,77%

«ОПЗЖ» – 22,38%

«Слуга народу»– 15,95%

«ЄС» – 12,7%

«Партія Шарія» – 7,6%

«Українська морська партія Сергія Ківалова» – 4,16% (має шанси пройти до міської ради, враховуючи похибку опитування в рамках 1,9%).

Мер Дніпра Борис Філатов, судячи з екзитполу, набирає 44,47% голосів виборців. На ругому місці – Загід Краснов від «Громадської сили» з 14,44%, на третьому – Олександр Вілкул, «Блок Вілкула «Українська перспектива» – 11,27%. Представник «Слуги народу» Сергій Риженко набрав 10,6%.

Більшість голосів на виборах до міської ради Дніпра також отримує партія Філатова «Пропозиція», створена ним влітку цього року:

«Пропозиція» – 28,33%

«ОПЗЖ»– 17,15%

«Слуга народу»– 15,21%

«Громадська сила» – 10,44%

«Європейська солідарність» – 7,5%

За даними екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», перший тур виборів мера Києва перемагає Віталій Кличко, вибори до Київради – його партія «Удар».