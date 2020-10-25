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25 жовтня 2020, Київ 20:20
Новини | Місцеві вибори в Україні

Поліція відкрила справу через пачки бюлетенів, знайдені в одному з покинутих будинків Дніпра

Станом на 19.00 на Дніпропетровщині поліція отримала близько 400 повідомлень про ймовірні порушення на виборах, склали 20 адмінпротоколів

Поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів в одному з покинутих будинків Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила керівниця пресслужби обласної поліції Ганна Старчевська.

У будинку на вулиці Харківській, 9 правоохоронці виявили пакети із бюлетенями, масками та рукавичками. На місці працює слідчо-оперативна група.

Загалом, станом на 19.00 на Дніпропетровщині поліція отримала близько 400 повідомлень про ймовірні порушення на виборах, склали 20 адмінпротоколів.

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Також відкрили два кримінальні провадження – через спробу підкупу виборця в Марганці, де чоловік поскаржився на те, що йому дали 200 грн за те, щоб він проголосував за певну політсилу, та через ймовірну підробку бюлетенів у Синельниківському районі, де на дільниці виявили п’ять бюлетенів з ознаками фальшування.

На Дніпропетровщині – 2,5 мільйона виборців. Працює понад 1,7 тисячі виборчих дільниць.

День місцевих виборів в Україні у 18 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День місцевих виборів в Україні у 18 фото

Як голосували різні регіони України у день місцевих виборів  – у фоторепортажі Радіо Свобода

За даними Нацполіції станом на 18 годину, правоохоронці зареєстрували 3 689 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, в тому числі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 61 інцидентом.

В неділю 25 жовтня в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуваються вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

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