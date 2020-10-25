Поліція відкрила справу через пачки бюлетенів, знайдені в одному з покинутих будинків Дніпра

Поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів в одному з покинутих будинків Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила керівниця пресслужби обласної поліції Ганна Старчевська.

У будинку на вулиці Харківській, 9 правоохоронці виявили пакети із бюлетенями, масками та рукавичками. На місці працює слідчо-оперативна група.

Загалом, станом на 19.00 на Дніпропетровщині поліція отримала близько 400 повідомлень про ймовірні порушення на виборах, склали 20 адмінпротоколів.

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Також відкрили два кримінальні провадження – через спробу підкупу виборця в Марганці, де чоловік поскаржився на те, що йому дали 200 грн за те, щоб він проголосував за певну політсилу, та через ймовірну підробку бюлетенів у Синельниківському районі, де на дільниці виявили п’ять бюлетенів з ознаками фальшування.

На Дніпропетровщині – 2,5 мільйона виборців. Працює понад 1,7 тисячі виборчих дільниць.

За даними Нацполіції станом на 18 годину, правоохоронці зареєстрували 3 689 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, в тому числі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 61 інцидентом.

В неділю 25 жовтня в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуваються вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.