Дніпропетровщина увійшла до трійки лідерів за кількістю заяв про порушення

Дніпропетровщина увійшла до трійки областей-лідерів на місцевих виборах за кількістю заяв про порушення, які надійшли до правоохоронних органів. Інформацію про це підтвердили 25 жовтня в пресслужбі обласної поліції.

Правопорушень, за якими вже склали адмінпротоколи, – 12. Поліція області також відкрила одне кримінальне провадження через порушення на виборах, повідомили в пресслужбі.

Водночас у громадянській мережі «Опора» поінформували про низку порушень, зафіксованих спостерігачами організації в області.

Як розповів регіональний координатор «Опора» Вадим Головченко, так, у Криворізькому районі, на одній із дільниць зникло близько ста бюлетенів. При прийомі бюлетенів на пачці було написано – 991 штука, але при перерахуванні їх виявилось 990. Комісія опломбувала пачку, але зранку виявила, що в ній 890 бюлетенів. На дільницю викликали поліцію.

Окрім того, спостерігачі «Опори» зафіксували черги на дільницях у Кам'янському та Дніпрі, безкоштовну роздачу масок на входах до дільниць у Кам'янському, порушення санітарних норм на низці дільниць. Також у Кривому Розі та П’ятихатському районі на дільницях були присутні сторонні особи.

На Дніпропетровщині – 2,5 мільйона виборців. Працює понад 1,7 тисячі виборчих дільниць.

До трійки лідерів за кількістю звернень про порушення також увійшли Київ та Київська область, повідомили в Нацполіції.