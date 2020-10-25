«Опора»: явка на місцевих виборах станом на 16:00 нижча, ніж у 2015 році

Явка на місцевих виборах 25 жовтн становить 27%, що нижче за показник 2015 року. Про це повідомила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в себе на фейсбук-сторінці.

«Явка на 16:00 по всій країні за даними Громадянської мережі «ОПОРА» становить 27%. Похибка 0,84%. У цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%», – написала очільниця організації, яка займається моніторингом виборів.

Центральна виборча комісія раніше повідомила, що станом на 13 годину максимальна явка була зафіксована в Одеській області (без урахування Одеси) – 26%. Найнижча явка була в Чернівецькій та Івано-Франківській областях – 14%.

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Вранці МВС повідомило про близько 400 зареєстрованих заяв про порушення виборчого законодавства на місцевих виборах.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.