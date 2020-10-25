Що потрібно знати про місцеві вибори

25 жовтня громадяни України обиратимуть своїх представників у місцевих радах. Радіо Свобода зібрало найголовнішу інформацію про день голосування.

Як працюватимуть дільниці?

Згідно з українським законодавством, голосування відбувається з 8 до 20 години без перерви.

Кого обиратимуть?

У Києві проводитимуть голосування за мера міста та за депутатів міської ради. Водночас у більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені: там відбуватиметься голосування за місцевого голову, а також депутатів місцевих, районних та обласних ради.

Чи можуть проголосувати хворі на COVID-19?

На тлі пандемії COVID-19 людям мірятимуть температуру на вході до виборчої дільниці. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов переконує, що для людей із симптомами буде окрема кабінка для голосування.

Якщо ви перебуваєте на самоізоляції, вам можуть принести переносну скриньку для голосування. Щоправда, заявку необхідно було подати до 23 жовтня.

Як заповнювати бюлетень?

У 2020 році місцеві вибори проводитимуть за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.

Кандидати з більшою кількістю голосів матимуть вищий рейтинг і, відповідно, вищі шанси потрапити до місцевої ради. При цьому щоб стати депутатом, кандидат має здобути щонайменше 25 відсотків від виборчої квоти. Тоді мандат розподіляють вже за порядком у списку партії, якщо вона подолає п’ятивідсотковий бар’єр.

Коли можливий другий тур виборів мерів?

Якщо жоден кандидат у мери міста з понад 75 тисячами виборців не набирає більше 50%, проводиться повторне голосування за участі двох лідерів першого етапу. Воно може відбутися 15 листопада.

Де голосувати?

Якщо ви не отримали запрошення на вибори, номер та адресу своєї виборчої дільниці також можна знайти у Державному реєстрів виборців.

Що потрібно взяти із собою на виборчу дільницю?

На вибори необхідно взяти документ, який засвідчує особу, і маску для обличчя.

Коли оголосять результати?

ЦВК має встановити результати виборів до 6 листопада.

Який штраф за агітацію в день виборів?

За агітацію в день виборів передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень для посадових осіб та від 1 700 до 3 400 гривень – для інших громадян.

Чи можна фотографувати або показувати заповнений бюлетень?

Ні. Згідно з Кримінальним кодексом, порушення таємниці голосування може каратися як штрафом, так і обмеженням волі на термін до трьох років.

Чи є підкуп в ситуації, якщо виборець взяв на виборах гроші, а проголосує за іншого кандидата чи партію?

Як пояснюють експерти громадянської мережі «Опора», підкуп – це не лише етап передачі грошей в обмін на підтвердження «правильно» відданого голосу. Голос відповідно до законодавства вважається купленим з моменту, коли виборець прийняв пропозицію про продаж. Це карається законом

Що робити, якщо бачите порушення на виборах?

Необхідно звернутися до спостерігачів або поліції.