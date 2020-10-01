Як зміняться правила голосування на місцевих виборах? Пояснюємо

25 жовтня в Україні – місцеві вибори! Вони відбуваються кожні п'ять років, а інколи – частіше. Проте цього разу вибори проводитимуть за новими правилами, які дуже відрізняються від звичних. Це чергові вибори до міських та обласних рад, а от до районних рад – перші, оскільки старі райони ліквідували, а натомість створили нові. Пояснюємо все, що потрібно знати про місцеві вибори-2020 для того, щоб ваш голос зарахували!

Спочатку розберемося із тим, кого ж громадяни України обиратимуть 25 жовтня на прикладі одного невеликого села.

Якщо ваша виборча адреса, наприклад, у селі Мальовниче Кіровоградської області, то на дільниці вам видадуть чотири бюлетені:

Перший – щоб обрати депутатів до Олексіївської сільської ради, якій підпорядковане село Мальовниче.

Другий – щоб проголосувати за голову цієї сільради.

Третій – щоб віддати свій голос за кандидата в депутати районної ради.

І нарешті четвертий бюлетень Вам знадобиться, щоб проголосувати за вашого кандидата в обласну раду Кіровоградської області.

Але якщо ви зареєстровані у Києві, то вам видадуть лише два бюлетені: один – аби проголосувати за мера міста, інший – за депутата Київради.

Столиця має особливий статус і не входить до складу Київської області. А отже, кияни не голосуватимуть за склад обласної та районної рад Київщини.

А от у Кривому Розі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні виборцям видадуть аж п’ять бюлетенів.

Їхні міські ради утворили ще й районні ради в межах міста. Тож, наприклад, у Кривому Розі, окрім мера, міської, районної та обласної рад, обиратимуть ще й депутатів сімох районних рад всередині міста.

Про бюлетень

На цих виборах вперше застосують систему відкритих виборчих списків. Це означає, що тепер виборець впливає на те, які саме кандидати від партії потраплять у місцеву раду. І не важливо, під яким номером він або вона йшли у списку.

Бюлетень теж зміниться. Тепер він матиме такий вигляд.

Спочатку треба обрати партію, яку ви хочете підтримати. Для цього навпроти неї можна поставити звичний плюсик чи галочку, чи будь-яку іншу помітку. А потім треба обрати – кого з кандидатів від цієї політсили ви хочете підтримати. Для цього у другому стовпчику потрібно вписати номер кандидата у списку. Його можна знайти праворуч.

Якщо ж із конкретним кандидатом вам визначитися складно, другий стовпчик можна лишити порожнім. Тоді партія матиме більше на один голос. А от розстановка сил між її кандидатами не зміниться.

Важливо! Не можна проголосувати за одну партію, а кандидата зі списку обрати від іншої. Такий бюлетень не зарахують.

Де збережеться мажоритарна система?

Якщо ж ви живете у населеному пункті, де зареєстрованих виборців менше десяти тисяч, то депутатів відповідної ради обиратимете за традиційною мажоритарною системою: хто набрав більше голосів, той від виборчого округу і пройшов.

Тільки на цей раз від одного округу може депутатом стане не один кандидат, а одразу від двох до чотирьох. До речі, самовисуватися кандидати зможуть лише у таких населених пунктах.

Якщо ж у територіальній громаді виборців 10 тисяч і більше, то висуватися можна лише від якоїсь з партій, а вибори відбудуться виключно за системою відкритих виборчих списків.

Як за нової системи розподілятимуть мандати між партіями?

Розглянемо на прикладі минулих виборів до міськради Рівного. Щоб не підігравати жодній із політичних сил – ми змінили їхні назви.

Отже, у міськраді Рівного засідають 42 депутати. П'ятивідсотковий бар’єр на минулих виборах подолали сім партій. Кожна з них має право на один гарантований мандат. Залишається 35 нерозподілених мандатів.

Разом партії, які пройшли у раду, набрали 59226 голосів. Таким чином, щоб здобути один мандат, партія має набрати 1692 голоси.

Це – виборча квота.

Кожна партія здобуває стільки мандатів, скільки виборчих квот вона набрала на виборах. Наприклад, партія «За все хороше», яка набрала 15,8% голосів, отримає ще 7 мандатів. Партія «Проти усього поганого», яка отримала другий результат – 14,25%, здобуде ще шість мандатів і так далі.

На що ж впливають відкриті списки?

На те, хто саме з кандидатів від партії отримає посвідчення депутата. Наприклад, кандидати від «Партії міцних господарників» поборються між собою за п'ять мандатів, які здобула політсила. Рейтинг кандидатів залежить напряму від того, скільки голосів отримав кожен з них. Таким чином, кандидат, який йшов під 12-им номером, цілком може отримати мандат, якщо його рейтинг буде вищим за інших. А кандидат під номером два може взагалі не потрапити в раду.

І ще один нюанс: щоб стати депутатом, кандидат має здобути як мінімум 25 відсотків від виборчої квоти. Тобто у випадку Рівненської міськради, щоб стати депутатом треба як мінімум здобути 423 голоси. Якщо ж кандидат отримав менше, то навіть прохідний рейтинг не вплине на розподіл місць Такі мандати розподіляють вже за порядком у списку партії. Як і раніше.

Система відкритих виборчих списків вперше змушує кандидатів від однієї політсили конкурувати між собою. А це означає, що тепер купити місце у прохідній частині списку буде значно важче. А виборець має більший вплив на те, чи пройде той чи інший кандидат у місцеву раду.

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