Місцеві вибори-2020: чому вони дуже важливі | Свобода Live

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Хто з відомих особистостей балотується, чому ці місцеві вибори дуже важливі, що таке відкриті списки і гендерна квота, як вплине коронавірус на виборчий процес та що буде з виборами на Донбасі. Про все це говоримо у черговому випуску програми Свобода Live.
Учасники програми:
Андрій Андрушків, виконавчий директор ГО «Центр спільних дій»;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;
Леонід Кравчук, перший президент України, голова української делегації в ТКГ;
Дмитро Гурін, народний депутат України, партія «Слуга народу»;
Роман Лозинський, народний депутат України, партія «Голос»;
Андрій Діхтяренко, журналіст проекту Донбас.Реалії.
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