Місцеві вибори-2020: чому вони дуже важливі | Свобода Live

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Хто з відомих особистостей балотується, чому ці місцеві вибори дуже важливі, що таке відкриті списки і гендерна квота, як вплине коронавірус на виборчий процес та що буде з виборами на Донбасі. Про все це говоримо у черговому випуску програми Свобода Live.

Учасники програми:

Андрій Андрушків, виконавчий директор ГО «Центр спільних дій»;

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;

Леонід Кравчук, перший президент України, голова української делегації в ТКГ;

Дмитро Гурін, народний депутат України, партія «Слуга народу»;

Роман Лозинський, народний депутат України, партія «Голос»;

Андрій Діхтяренко, журналіст проекту Донбас.Реалії.