З’їзд «Європейської солідарності»: до партії Порошенка на місцевих виборах приєдналися колишні політв’язні

Партія «Європейська солідарність» у понеділок провела з’їзд у Києві, в перебігу якої її лідер, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його політсила іде на місцеві вибори з командою, яка «об’єднала патріотів із різних політичних сил, професійних і проєвропейських лідерів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні».

«Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції «Європейської солідарності» в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах – для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму», – сказав Порошенко, виступаючи на з’їзді.

Під час заходу було озвучено, що до «ЄС» на місцевих виборах долучаються, серед інших, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, ексдепутат попередніх скликань Леонід Ємець, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

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«За півтора роки українська дипломатія втратила ініціативність, амбітність, скоординованість. Бачачи, що Україна й сама послаблює тиск на Росію, наші партнери не мають мотивації бути активнішими за нас самих. Створена нами міжнародна коаліція на підтримку України збавила оберти. Принцип «нічого про Україну без України» порушується. Дедалі частіше наші партнери без нашої участі перемовляються з Кремлем про нас», – сказав Порошенко.

Раніше сьогодні також у Києві відбувся позачерговий з’їзд президентсьої партії «Слуга народу», де, серед іншого, були визначені кандидати у мери деяких міст від своєї політичної сили. З’їзд влаштували на даху – вертолітному майданчику виставкового центру «Парковий». Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, перед входом до центру, між поліцією та людьми, які заявили, що є ошуканими вкладниками однієї зі столичних забудов, виникла сутичка. За даними кореспондента, поліції довелося відтіснити мітингувальників на протилежний бік від «Паркового».