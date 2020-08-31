«​Мотивую кандидатів»​ – Шмигаль пояснив, що робив на з’їзді партії «Слуга народу»​

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не вважає, що його промова на з’їзді партії «​Слуга народу»​ 31 серпня є агітацією.

«​Ні, не вважаю (агітацією – ​ред.) Я побажав успіху кандидатам. Я мотивую кандидатів брати участь і працювати на користь людей»​, – сказав керівник уряду у коментарі Радіо Свобода.

Виступаючи з трибуни на з’їзді «​Слуги народу»​, Денис Шмигаль заявив, що українці мають відчути зміни політичного ландшафту на місцях і побачити нові обличчя влади. Представленим кандидатам на посади мерів міст він побажав успіху і перемоги.

При цьому керівник уряду зазначив, що на з’їзд партії він прийшов у якості гостя.

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Президентська партія «Слуга народу» 31 серпня скликала у Києві VII позачерговий з’їзд для ухвалення рішення про участь в місцевих виборах і визначення кандидатів у мери міст від своєї політичної сили. З’їзд влаштували на даху – вертолітному майданчику виставкового центру «Парковий». Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, перед входом до центру, між поліцією та людьми, які заявили, що є ошуканими вкладниками однієї зі столичних забудов, виникла сутичка. За даними кореспондента, поліції довелося відтіснити мітингувальників на протилежний бік від «Паркового».