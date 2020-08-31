Партія «Слуга народу» представила своїх кандидатів на посади мерів міст обласного значення

Партія «Слуга народу» на позачерговому з’їзді у понеділок представила своїх кандидатів на посади голів міст обласного значення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Так, кандидатом у мери Києва стала народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук.
Кандидатами щодо інших міст є:
Вінниця – голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов;
Дніпро – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко;
Житомир – ректор університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов;
Запоріжжя – перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Віталій Тишечко;
Івано-Франківськ – юрист-консультант, директор приватних компаній Олександр Богачов;
Кривий Ріг – гендиректор «Центрального гірничо-збагачувального комбінату» Дмитро Шевчик;
Кропивницький – фінансист, банкір Ольга Ковальова-Алокілі:
Львів – лікар, депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа;
Миколаїв – підприємець, громадський діяч Тетяна Домбровська;
Одеса – доктор філологічних наук, гуморист, підприємець, педагог Олег Філімонов;
Полтава – підприємець Сергій Іващенко;
Рівне – голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль;
Суми – народний депутат від «Слуги народу» Тетяна Рябуха;
Слов’янськ – депутат Слов’янської міськради Ольга Алтуніна;
Тернопіль – актор, сценарист Віктор Гевко;
Ужгород – громадський діяч, радник голови Закарпатської облдержадміністрації, депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей;
Харків – голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер;
Херсон – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов;
Хмельницький – професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук;
Черкаси – підприємець Віталій Ільченко;
Чернівці – голова Чернівецького обласного осередку партії «Слуга народу» Віталій Другановський;
Чернігів – депутат Чернігівської міської ради, голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин Юрій Тарасовець.
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Президентська партія «Слуга народу» 31 серпня скликала у Києві VII позачерговий з’їзд для ухвалення рішення про участь в місцевих виборах і визначення кандидатів у мери міст від своєї політичної сили. З’їзд влаштували на даху – вертолітному майданчику виставкового центру «Парковий». Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, перед входом до центру, між поліцією та людьми, які заявили, що є ошуканими вкладниками однієї зі столичних забудов, виникла сутичка. За даними кореспондента, поліції довелося відтіснити мітингувальників на протилежний бік від «Паркового».
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