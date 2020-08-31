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31 серпня 2020, Київ 16:39
Новини | Політика

Гуморист Олег Філімонов розповів Радіо Свобода, як президент запропонував йому стати мером Одеси

Олег Філімонов (л), Київ, 31 серпня 2020 року

Гуморист Олег Філімонов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як президент України Володимир Зеленський запропонував йому балотуватися на посаду міського голови Одеси від нині владної президентської партії «Слуга народу».

Як сказав Філімонов, який живе в Одесі, а нині перебуває в Києві на з’їзді цієї партії, пропозиція пролунала ще приблизно три місяці тому під час неформальної зустрічі з президентом.

«Я маю сказати, що я досить довго думав. Але я ухвалив рішення, що я піду», – сказав Філімонов.

Два місяці тому, наприкінці червня, Зеленський присвоїв Філімонову звання народного артиста України.

До обрання президентом Зеленський, як і нині, Філімонов теж був актором комедійного жанру і ведучим низки гумористичних телепрограм.

Партію «Слуга народу» її опоненти критикують за висування на політичні посади людей без належного досвіду, зокрема й акторів чи гумористів. У партії відповідають, що це відповідь на запит на «нові обличчя».

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