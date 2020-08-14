Адмінресурс повертається? Особливості презентації Київської обхідної дороги (КОД)

Київська обхідна дорога (скорочено КОД) стала черговим проєктом «Слуг народу» і президента, який отримав яскраву презентацію.

У КВЦ «Парковий» запросили журналістів і підготували яскраву презентацію проєкту, який планують реалізувати за 5 років.

Київську обхідну дорогу планують побудувати у формі напівкільця. Орієнтовна вартість проєкту 85 мільярдів гривень. Дорога має розвантажити столицю він вантажівок і заторів.

«Це один з ключових об’єктів програми президента України «Велике будівництво». В 2021 році розпочнемо будівництво першої ділянки, всього їх буде шість», – заявив на презентації заступник керівника Офісу президента України, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

На підкріплення своїх намірів голова «Укравтодору» Олександр Кубраков, який теж був присутній на презентації, повідомив про оголошення тендеру для розробки проєкту на будівництво першої черги дороги.

Оголошена сума тендеру 33 мільйони 300 тисяч гривень – кошти державного бюджету.

Особливості презентації

1. На ній не було представників столичної влади.

2. Спікери, в ролі яких виступали офіційні особи – посадовці, активно критикували саме відсутню столичну владу через затягування із будівництвом кільцевої дороги.

3. Одна зі спікерок – нардеп Ірина Верещук була представлена як кандидат на посаду міського голови Києва і присутні навіть зверталися до неї, використовуючи словосполучення «майбутній мер».

Голова «Укравтору»​ Олександр Кубраков заявив наступне: «Сподіваємося, що отримаємо належну підтримку від міста Київа через декілька місяців». Чи був це натяк на місцеві вибори?

4. Проєкт не має конкретики в плані фінансування. Про це зазначали спікери зі сцени. Планують залучати і міжнародних інвесторів, і кошти бюджетів різних рівнів, але в якій пропорції та на якому етапі – цього розуміння немає.

5. Презентований президентський проєкт має нову назву, але дуже схожий на той, який вже презентували раніше. В оголошеному тендері використовується назва саме того попереднього проєкту: «Велика кільцева автомобільна дорога навколо Києва і запланована перша черга цілком повторює попередню, навіть у кілометражі – 35,2 кілометри».

Давайте розглянемо ці моменти детальніше.

Хто винен, що дороги досі немає?

«На жаль, київська влада не підходила навіть до реального вирішення цього питання», – заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, презентуючи КОД.

Критика столичної влади лунала протягом презентації кілька разів, але тих, на кого вона була спрямована у залі не було, тож і відповісти на неї ніхто не міг.

Задля дотримання балансу Радіо Свобода звернулося до Київської міської державної адміністрації із проханням прокоментувати, втім, на момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали.

Обіцянки розвантажити столицю через розбудову кільцевої дороги навколо Києва можна знайти ще за 2005 рік. Презентували ідеї, розробляли проєкти, замовляли експертизи, але сама дорога досі перебуває на рівні ідеї.

Якщо ж взяти схему проєкту КОД, то можна побачити, що вона повторює раніше презентовану ВКАД (Велику кільцеву автомобільне дорогу), лише без північної її частини. Прибрали, зокрема, міст через Київське море, як вкрай затратний елемент.

Навіть оголошена перша черга відповідає тій, яку запланували ще у 2016 році: можна знайти тендер у системі Prozorro, який був виконаний, на проведення експертизи проєкту будівництва тої ж ділянки, з якої і планують починати сьогодні: від автомобільної дороги Київ-Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) (Київська область).

Обійшлося це тоді бюджету в 1 049 580 гривень.

До того ж тендер, який оголосив «Укравтодор» станом на зараз теж стосується Великої кільцевої автомобільної дороги. Назви «Київська обхідна дорога» або КОД, як її називали на презентації, в документації немає.

Те, що проєкти повторюють один одного зазначив і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян і що дорога була спроєктована ще у 2007 році.

Про ВКАД, дійсно написано безліч статей, з цього приводу висловилися чимало експертів. Основними причинами затримки будівництва називають два фактори: земля і гроші.

Земля, по якій має пролягати траса, в деяких регіонах опиналася у приватній власності. Тож тепер її треба або викуповувати, або повертати у державну власність примусово, якщо місцеві адміністрації передали її з порушенням закону.

Представники «Слуги народу» вважають, що зможуть вирішити цю проблему. Можливо, потрібно буде ухвалення окремого закону і підтримка Верховної Ради та правоохоронних органів, зазначив представник «Укравтодору».

Тези про те, що держава може прискорити будівництво дороги через рішення про вилучення і повернення землі у державну власність вже звучали у січні 2020 року від тодішнього очільника Київської ОДА Олексія Чернишова. Тепер він є міністром розвитку громад і територій.

Презентуючи КОД, спікери наголошували на залученні інвестицій. Але справа в тому, що у 2019 році Міністерство інфраструктури вже заявляло про підписання меморандуму з китайцями, які мали б почати будівництво першої черги ВКАД, втім, будівництво не розпочалося.

«31 жовтня 2019 року в присутності Міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) «Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп», – йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

І цей меморандум підписували при Владиславі Криклієві на посаді міністра інфраструктури, який сьогодні пише про старт будівництва КОД як про новий проєкт.

«Щоб не розповідали добрі люди, що будуємо тільки заплановане раніше, спеціально розповідаємо про новий масштабний проєкт, якому сьогодні дали офіційний старт. Один з найамбітніших проєктів, розпочнеться в цьому році – будівництво нової обхідної дороги навколо Києва – КОД, яку презентував сьогодні «Укравтодор», – пише міністр інфраструктури Владислав Криклій тепер, хоча перша черга реалізації проєкту КОД збігається з тою, яка була зазначена в меморандумі із представниками із Китаю.

Агітація силою влади?

Спікерами на заході, присвяченому презентації проєкту КОД, виступали офіційні особи, посадовці, які працюють за кошти платників податків і представляють всю країну. Дорога теж будуватиметься за кошти платників податків.

Тож Радіо Свобода поставило запитання учасникам презентації: чи не вважають вони представлення Ірини Верещук майбутнім мером використанням владних повноважень для передвиборчого піару?

Кирило Тимошенко наприкінці свого виступу сказав, що допоможе проєкту реалізуватися, зокрема, майбутній мер міста Києва, при цьому розвернувся в бік Ірини Верещук. Інших потенційних кандидатів в залі не було.

В коментарі Радіо Свобода він запевнив, що особисто не порушував, а за інших відповідати не може.

– Я просто сказав, що ми будемо співпрацювати з майбутнім мером Києва. Думаю, що якщо ви передивитесь відео – ви це побачите. Тут була присутня Ірина Верещук, бо вона народний депутат, а по-друге, вона займається саме Києвом, тож якщо ми презентуємо такий проєкт, то важливо, щоб вона була присутня саме тут. З боку офіційних осіб, якщо говорити про мене, не було якоїсь агітації

– Чи ви знаєте, що використання владних повноважень для надання переваг одному з кандидатів є порушенням закону?

– Ну звісно знаю. Ірина Верещук є народним депутатом, по-перше, і вона займається Києвом не тільки, коли стала кандидатом в мери міста Києва.

– Якщо Ірина Верещук не виграє вибори. Чи буде цей проєкт реалізований так, як ви його сьогодні бачите?

– Цей проєкт ініціював президент і його реалізація взагалі не залежить від того, хто виграє вибори в місті Києві. Це проєкт президента, який він ініціював, в нас було декілька нарад щодо того, що Київ просто потерпає в заторах. Був ініційований такий проєкт, ми їм займаємося і прискорили темпи. Ми не просто кажемо і презентуємо, сьогодні оголошений тендер на проєктну документацію, на першу ділянку, наступного року починається будівництво, – розповів Кирило Тимошенко в коментарі Радіо Свобода.

Сама Ірина Верещук підтверджує, що вона на заході перебуває одразу у двох статусах: народної депутатки і майбутньої кандидатки на посаду київського міського голови.

В коментарі для Радіо Свобода Ірина Верещук каже, що питання дороги – це її ініціатива, з якою вона прийшла до голови «Укравтодору», прем’єр-міністра та президента України. Свої наміри озвучує саме з позиції учасниці виборчих перегонів, а не народної депутатки, використовує такі речові конструкції як: «Я, як міський голова…»

Те, що проєкт планують реалізовувати завдяки ресурсам держави, майбутня кандидатка не вважає агітацією за її кандидатуру і порушенням.

– Я є кандидатом від провладної партії. Сьогодні були представники, власне, партії «Слуга народу», як депутати діючі, представники фракції, партії, це все команда людей. Наприклад, пан Кубраков за мене, як посадовець, не агітував. Я не знаю, чи є державним службовцем пан Тимошенко – він не є на державній службі, це патронатна служба. Він має право на свою позицію і в даному випадку він не тиснув, не агітував за Ірину Верещук. Вони презентували проєкт, який буде продуктом спільної діяльності нас, як депутатів, Кабінету міністрів, Офісу президента і міського голови разом з командою в Київраді міста Києва, – зазначила в коментарі Радіо Свобода Ірина Верещук.

Чи можна це вважати агітацією чи адмінресурсом?

Юридично довести, що це адмінресурс чи порушення будь-якого іншого виборчого законодавства, буде нереально, зазначає аналітик всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Денис Рибачок.

«Офіційно кампанія ще не стартувала, вона починається 5 вересня. Більше того, ні Ірина Верещук, ні будь-хто інший не є офіційно зареєстрованими кандидатами на посаду міського голови. Реєстрація розпочнеться після 15-го і триватиме до 24 вересня. Лише після того, як їх зареєструють, вони отримають можливість розпочинати агітацію», – пояснює він.

Все, що відбувається до офіційної реєстрації, може мати лише ознаки порушення законодавства, але довести це складно, повторює аналітик КВУ.

В Комітеті виборців України фіксують масову завчасну агітацію із розміщеними білбордами різних кандидатів. Денис Рибачок зазначає, що презентація будівництва дороги за участі офіційних осіб із позиціонуванням майбутнього кандидата на виборах є прихованим використанням адмінресурсу.

В КВУ вже робили заяву, де вказували на приховане використання адмінресурсу.

«Є цікаві приклади, де Володимир Зеленський заявляє, що СБУ буде перевіряти кандидатів від «Слуги народу», або голова Закарпатської ОДА говорить про те, що він буде використовувати свої можливості як голови для перевірки доброчесності кандидатів в його окрузі, ми бачили заяву депутата Качури, де він розповів, що працівники Офісу президента підраховували голоси на праймеріз партії «Слуга народу», так само як і новина на офіційному сайті президента про підтримку кандидата від партії», – розповідає Денис Рибачок.

Є ризики, що словосполучення «адмінресурс» знову повернеться у наш виборчий лексикон, хоча в останні роки про систематичне використання адмінресурсу не було підстав говорити, резюмує аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.