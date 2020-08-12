Притулу – в мери та рожевий ребрендинг. Репортаж зі з'їзду партії «Голос»

Одинадцятого серпня партія «Голос» провела з'їзд у Києві. Захід відбувся у виставковому центрі «D12», що на вулиці Десятинній (там під час президентських виборів розміщувався штаб кандидатки в президенти Юлії Тимошенко).

Найгучнішою подією з'їзду стала заява шоумена Сергія Притули. Він повідомив, що буде балотуватися на посаду мера Києва від партії «Голос».

Під час свого виступу очільниця політсили Кіра Рудик заявила, що «Голос» висуває до місцевих рад 107 команд, а також 15 кандидатів на посади мерів українських міст. Проте імена всіх кандидатів на посади мерів так і не прозвучали.

Після офіційної частини заходу в коментарі Радіо Свобода Кіра Рудик підтвердила прізвища чотирьох кандидатів, котрі підуть на вибори міських голів від «Голосу», зокрема у Львові та Одесі.

Як проходив з'їзд «Голоcу» та з чим політсила, заснована Святославом Вакарчуком, іде на місцеві вибори – у репортажі Радіо Свобода.

Люди з рожевими бейджами на рожевих стрічках – перше, що впадає в око при під'їзді до виставкового центру «D12». Деталі вимальовуються зблизька: рожевий колір плавно переходить у помаранчевий. Тепер яскраво-рожевий – це один з фірмових кольорів «Голосу».

​ У партії сподіваються, що такий ребрендинг виборці оцінять належно.

«Треба показати рух вперед, оновлення... І мені здається, що вийшло непогано», – коментує рожевий ребрендинг заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Голова партії «Голос» Кіра Рудик на з'їзд партії також вдяглася у кольори своєї політсили: рожеву сукню доповнила помаранчевим взуттям.

Гостям заходу дарували сувенірну продукцію. У білих картонних пакетах – наклейки, ручки, футболки з логотипами «Голосу». Судячи з того, що наприкінці з'їзду десятки пакетів так і лишилися на стійці реєстрації, на захід прийшли не всі, кого чекали.

Загалом на з'їзді було небагатолюдно. Якщо не рахувати представників медіа, то навряд чи назбирається сотня людей.

Не було і Святослава Вакарчука – засновника «Голосу». Його ексколеги по фракції сказали, що «Вакарчук був зранку, на закритій частині з'їзду, і вже поїхав».

Головною інтригою з'їзду став шоумен Сергій Притула. «А Притула буде? А він піде в мери?» – журналісти усе допитувалися у працівників пресслужби «Голосу».

Коли ж Сергій Притула з'явився на заході, він відмовився говорити з журналістами та радив дочекатися його виступу.

Вже під час виступу зі сцени шоумен повідомив, що буде балотуватися в мери Києва. Власне, Сергій Притула став не лише головною інтригою, а й головним ньюзмейкером заходу.

«Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами», – сказав Притула і запевнив, що якщо він стане мером, то через рік йому не набридне і він не складе повноваження.

Притула також запросив на сцену свою команду. Проте, хто ці люди і в чому полягає завдання кожного з них, Притула не розповів. Після виступу він відмовився від додаткових коментарів, сказав лише, що всі люди в його команді відбиралися за внутрішньопартійними правилами та за результатами особистої співбесіди.

Люди, котрі супроводжували Притулу на з'їзді, сказали, що він не планував давати публічні коментарі, а лише планував виступити зі сцени.

Під час свого виступу голова партії «Голос» Кіра Рудик повідомила, що «Голос» висуває до місцевих рад 107 команд, а також 15 кандидатів на посади мерів українських міст. Очільниця політсили сказала, що усіх людей партія обирала за чотирма критеріями: патріотизм, нульова толерантність до корупції, професійність і рішучість.

Журналісти сподівалися, що всі 15 кандидатів будуть презентовані одразу ж на з'їзді, проте цього не сталося.

У коментарі Радіо Свобода Кіра Рудик сказала, що не всі змогли приїхати, оскільки «вони працюють в регіонах». Попри це, низку імен кандидатів Кіра Рудик таки назвала.

Так, у мери Львова партія має намір висувати народного депутата Ярослава Рущишина. Раніше він повідомляв, про те, що збирається брати участь на виборах у Львові.

ІТ– підприємець Віктор Євпак буде балотуватися на посаду мера Черкас.

Голова донецького обласного осередку партії «Голос» Юлія Гакова піде в мери одного з міст Донеччини, сказала Кіра Рудик.

Голова одеської обласної територіальної організації політичної партії «Голос» Наталія Делієва змагатиметься за посаду мера Одеси.

Наталія Делієва в коментарі Радіо Свобода розповіла, що остаточно вирішила брати участь у виборах після того, як у місті прибрали рекламні борди з символікою партії «Голос».

«Тиждень тому в Одесі зняли всі борди з символікою партії «Голос» і з моїм фото. За одну ніч! То я зрозуміла, що це вже не жарти. Бо я думала: йти – не йти, то тепер думаю: мені варто йти! Бо це ж не демократія. Я хочу, щоб Одеса була як на долоні, а не в кулаці», – каже Делієва.

Решту кандидатів на посади очільників міст у «Голосі» обіцяють назвати до кінця серпня.

На запитання Радіо Свобода, про те, звідки партія «Голос» наразі отримує фінансування та чи не з'явилися у політичної сили нові спонсори, керівниця виборчого штабу «Голосу» Інна Совсун сказала, що нові спонсори у партії з'явилися. За її словами, основні донори партії – це малий та середній бізнес. Совсун також запевнила, що інформація про всіх спонсорів політсили відобразиться у звіті НАЗК.