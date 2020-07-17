Депутат фракції «Голос» планує балотуватися на пост мера Львова

Депутат фракції Голос Ярослав Рущишин заявив про намір взяти участь у виборах на пост міського голови Львова. Про це він заявив під час прямого ефіру на Радіо Свобода.

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«Маю надію, що мене (на вибори – ред.) висуне наша міська конференція партії «Голос». Якщо говорити про нашу політичну силу, то ми приносимо нову якість політики. Те саме хочемо зробити і в міському самоврядуванні. Тому що всі ці шоу і бійки, які у нас відбуваються, треба припиняти», – сказав Рущишин в ефірі програми Свобода LIVE.



Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Дату їх проведення 15 липня затвердила Верховна Рада. Постанову підтримали 326 народних депутатів.

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної ради 9 скликання від партії «Голос» за виборчим округом №117 (Львівська область), як безпартійний.