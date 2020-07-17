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17 липня 2020, Київ 22:28
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Перемога Верещук і програш Дубінського: як у «Слузі народу» відбулися праймеріз на мера Києва? (відео)

Перемога Верещук і програш Дубінського: як у «Слузі народу» відбулися праймеріз на мера Києва? (відео)
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Перемога Верещук і програш Дубінського: як у «Слузі народу» відбулися праймеріз на мера Києва? (відео)

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Правляча партія «Слуга народу» 16 липня визначилася зі своєю кандидаткою на посаду мера Києва – нею стала чинна народна депутатка Ірина Верещук. Чому депутати монобільшості віддали перевагу Верещук, а не комусь з інших кандидатів? Від цієї партії за крісло мера Києва хотіли позмагатися також Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

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