Правляча партія «Слуга народу» 16 липня визначилася зі своєю кандидаткою на посаду мера Києва – нею стала чинна народна депутатка Ірина Верещук. Чому депутати монобільшості віддали перевагу Верещук, а не комусь з інших кандидатів? Від цієї партії за крісло мера Києва хотіли позмагатися також Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.