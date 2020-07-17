Радник Кличка Бахматов заявив про «тимчасовий вихід з КМДА»

Радник міського голови Києва Максим Бахматов повідомив про тимчасове припинення роботи в Київській міській державній адміністрації.

Конкретної причини такого рішення він не навів, пояснивши його «турбулентністю».

«Чому я вирішив вийти з КМДА тепер? Тут почалась турбулентність, проте не управлінська, де я почуваюсь як риба в воді, а політична. Така турбулентність на, мою думку, завжди токсична і несумісна з ефективним управлінням. Вкрай складно керувати процесами, усі учасники якого мають на меті за будь-яку ціну не брати на себе жодної відповідальності і зобов’язань, а в період турбулентності стає не просто складно, а більш нагадує сакральну жертву богу Ра», – порівняв Бахматов.

Серед результатів своєї роботи він назвав зокрема запровадження безготівкової оплати проїзду в метрополітені та електронного квитка в наземному транспорті.

Крім того, Бахматов вказав на рейтинг мера Києва Віталія Кличка, якого Центр Разумкова днями назвав таким, що має найбільшу підтримку виборців – 43,7% серед тих, хто планує брати участь у місцевих виборах та визначився з вибором.

«Я не претендую на всі 30-25-20%, але 3-5-7-10 мої там точно десь є. Це велика командна робота», – прокоментував він.

Водночас Бахматов додав, що, скоріше за все, не братиме участі у виборах мера восени, прогнозуючи перемогу чинного мера. Водночас у перемозі «команди Кличка» він не впевнений.

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«За тими ж даними центру Разумкова, що дають чинному меру 44%, нова Київрада матиме СІМ 7! політичних проєктів (партіями їх назвати важко) у своєму складі. А це викликає сумніви в мене, як в управлінця, що політична турбулентність закінчиться і що технократам одразу дадуть спокійно і послідовно втілювати свої ґрунтовні стратегічні проєкти. Адже хто знає, наскільки сильно захочуть трансформації нові-старі політичні гравці», – міркує радник мера.

Водночас він анонсував продовження роботи очолюваного ним Офісу трансформації як аналітичного центру.

Наостанок Бахматов додав, що Віталій Кличко нагородив його нагрудним «Знаком пошани».

Бахматов став радником Кличка у вересні 2019 року. Доти він був продюсером, резидентом українського Comedy Club, підприємцем, очолював інноваційний парк UNIT.City.