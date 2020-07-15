У ЦВК заявляють про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів

Центральна виборча комісія 15 липня оприлюднила заяву, в якій звернула увагу на складну підготовку до місцевих виборів, зокрема через «елементи правової та організаційної невизначеності».

У ЦВК назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:

ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему

карантинні обмеження та непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени

проблеми фінансування

незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу

Зокрема Центрвиборчком закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт №3485 «про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», який 4 червня парламентарі ухвалили в першому читанні. За позицією комісії, документ містить інновації, які зазнають критики, але в ньому є й багато «позитивних змін», які вдосконалюють правове регулювання виборів.

«Зволікання із прийняттям законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485) та набранням ним чинності може призвести до неможливості вчинення окремих процедур, спрямованих на підготовку до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Адже, наприклад, відповідно до положень указаного законопроєкту подання кандидатур до Центральної виборчої комісії для формування відповідних територіальних виборчих комісій триватиме з 26 липня до 5 серпня 2020 року», – йдеться в заяві комісії.

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Також у ЦВК згадали й постанову про новий поділ на райони №3650, яка передбачає укрупнення районів та зменшення їхньої кількості. Такі зміни, за позицією комісії, збільшить навантаження на районні виборчі комісії, адже деякі райони будуть налічувати понад 700 дільниць. Це, побоюються в установі, створює «серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства».

Відтак ЦВК заявляє про «розсинхронованість» змін в адміністративно-територіальному устрої.

«В разі неприйняття рішення про утворення нових районів украй необхідно буде вносити корективи, зокрема, до виборчого законодавства, оскільки за рішенням Уряду окремі новоутворені громади належать за чинним адміністративно-територіальним устроєм до різних районів, що спричинить значні проблеми стосовно проведення виборів у районні ради, оскільки організаційно неможливо буде віднести територію таких громад до конкретного району. Це зумовить невизначеність щодо утворення округів, організації голосування, транспортування виборчої документації, встановлення підсумків та результатів голосування в таких громадах і районах», – прогнозує виборчий орган.

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За підсумками заяви ЦВК закликала Верховну Раду врегулювати «проблемні питання» та створити законодавчу основу для підготовки і проведення в Україні місцевих виборів, запланованих на жовтень 2020 року.

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Постанову підтримали 326 народних депутатів. Водночас розгляд постанови №3650 відклали.

Напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив, що парламент може провалити цю постанову.

1 липня комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів», повідомив голова профільного підкомітету Віталій Безгін.

Цей документ, який раніше затвердив Кабінет міністрів, передбачає скорочення кількості районів з 490 до 129.