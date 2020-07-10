«Слуга народу» відкрита до участі Ляшка у виборах мера Києва – Корнієнко

Президентська партія «Слуга народу» не проти участі головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у виборах мера Києва, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода голова партії, перший заступник керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

За його словами, на даний час планується, що в праймеріз (передвиборах, на яких обирається один кандидат від партії) візьмуть участь четверо кандидатів від «Слуги народу»: Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура, Ірина Верещук.

«Якщо Віктор захоче взяти участь – чому ні. Ми ж не будемо обмежувати», – сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи відкрита «Слуга народу» до того, що Ляшко захоче взяти участь у виборах, голова партії відповів: «Абсолютно». Корнієнко додав, що участь у праймеріз можуть брати й інші охочі.

На своїй останній пресконференції президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, за кого він голосуватиме на виборах мера столиці, сказав: «Буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

При цьому голова держави додав, що у праймеріз братимуть участь не лише представники «Слуги народу», а й «незалежні люди». «Хто буде кращим, того я і підтримаю», – підсумував президент.

Сам Віктор Ляшко свої мерські перспективи коментує обережно. В інтерв’ю Радіо Свобода наприкінці травня він уникав прямої відповіді на запитання про участь у місцевих виборах та обмежився загальними фразами, мовляв це – «цікава пропозиція». На уточнення, чи була у нього розмова з керівництвом фракції «Слуга народу», Ляшко відповів: «Думаю, що якщо буде офіційна позиція «Слуги народу» мені, то це не буде приховуватися».

Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.