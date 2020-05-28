Головний санлікар Ляшко прокоментував можливу участь у виборах мера Києва

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санлікар України Віктор Ляшко заявляє, що пропозиції висуватися на посаду міського голови Києва на найближчих виборах йому надходять «від журналістів». Так він відповів на питання в інтерв’ю Радіо Свобода з приводу того, чи надходили такі пропозиції і від кого.

«Від ведучої (надійшла пропозиція – ред.). «Хочете стати мером». А я сказав: «цікава від вас пропозиція». Це така ж ситуація, як коли йде переформатування уряду, всі кажуть, що я буду наступним міністром охорони здоров’я. Таке було при звільненні Зоряни Скалецької, таке було при звільненні Іллі Миколайовича Ємця. Якщо б мене запитали: ти хочеш бути міністром охорони здоров’я, я б також відповів: цікава пропозиція», – сказав Ляшко.

На уточнювальне питання щодо того, чи була розмова керівництва фракції «Слуга народу» чи президента з ним щодо виборів, Ляшко сказав:

«Я думаю, що якщо буде офіційна позиція «Слуги народу», мене, то це не буде приховуватися. Сьогодні це можливі приписки і таке подібне. Зараз лунають цікаві пропозиції від журналістів різних ЗМІ. Зараз основне завдання – вивести країну з карантину, оскільки я перебуваю на посаді, яка повинна все ж таки, незважаючи на те, що заступник міністра охорони здоров’я – це політична посада, але вона повинна бути поза політикою, бо в політиці подолати епідемію тяжко».

Місцеві вибори в Києві мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.

Згідно з соціологічним дослідженням групи «Рейтин», міський голова Києва Віталій Кличко має найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва.

Повністю інтерв’ю з Віктором Ляшком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 30 травня о 18:00.