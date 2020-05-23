Шоумен і волонтер Сергій Притула заявив, що поки не готовий підтвердити чи спростувати можливий намір балотуватися на посаду мера Києва, але зазначив, що за таких умов волів би бачити у своїй команді профільних фахівців. Про це він сказав в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, давати якийсь ексклюзив і казати, що так, або казати, що категорично ні. Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато чого треба обдумати і зважити. І я буду дуже вдячний, якщо мене не будуть «пушити» до передчасних прийнять якихось рішень. Я завжди намагаюся у своєму житті добре зважувати, перш ніж робити якісь кроки... Якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда, потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників «Вар’яти-шоу», а команда профільних фахівців», – сказав Сергій Притула.

Він додав, що щонайменше останні два місяці його «бомбардують» питанням про мерські амбіції.

«Питання треба розглядати набагато комплексніше. Тому що посада Київського міського голови – це дуже круто і дуже почесно, і дуже відповідально. Але без конструктивної більшості у Київраді ця посада перетворюється на посаду людини, яка ходить і перерізає стрічки на відкритті нової школи. Якщо вона відкриється. Тобто рипатися на такий високий пост, не розуміючи, як буде виглядати співпраця з депутатським корпусом у Київраді, то це, як мінімум, безвідповідально. Тому це питання потребує таких дуже серйозних роздумів», – додав Притула.

Наприкінці жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, в тому числі і в Києві.

Сергій Притула є відомим в Україні шоуменом, ведучим низки телевізійних шоу і програм. Від початку бойових дій на Донбасі займається активною волонтерською діяльністю і є шанованою постаттю серед українських військовослужбовців. Сергій Притула також опікується реабілітаційним центром для ветеранів війни у Тернополі.