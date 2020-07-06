Секретар РНБО не бачить можливості для проведення виборів на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді» не бачить можливості для проведення виборів на Донбасі.

«Що стосується виборів на Донбасі – мають відбутися певні умови, щоб вони там відбулися. На сьогодні, на день нашого спілкування я не бачу, як там можуть відбуватися вибори. Якщо будуть якісь зміни, якісь процеси, рано чи пізно там будуть вибори відбуватися», – заявив Данілов.

Він наголосив, що вибори мають відбуватися на українській території, над виборчими дільницями мають вивісити українські прапори.

«Мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна Виборча Комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови», – зазначив Данілов.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести місцеві вибори в жовтні 2020 року на всій території країни, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.