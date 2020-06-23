Донбас і «путінські поправки». В чому загроза для України?

Кремль дозволив голосувати за поправки до російської конституції жителям непідконтрольних Україні частин Донбасу, які отримали паспорти РФ. Навіщо це Кремлю? Що думають про голосування за російськими правилами жителі Донецька? Яка загроза Україні захована в путінських поправках? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Нещодавно в російськомовному сегменті інтернету з’явився ролик, в якому родина російського фігуриста Євгена Плющенка агітує голосувати за «путінські» поправки до конституції.

Референдум за поправки, які серйозно підсилюють владу російського президента, в Кремлі хотіли провести ще у квітні. Але завадив коронавірус. Тепер за нову «путінську» конституцію в деяких регіонах можна віддати голос навіть онлайн.

Нинішній режим дуже далеко відійшов від стандартів демократії

«Путіну потрібна своя нова конституція, нібито. Оскільки режим увійшов в дуже сильне протиріччя з «єльцинською» конституцією, яка все ж таки планувалася як фундамент для демократичної Росії. А нинішній режим вже дуже далеко відійшов від стандартів демократії, винайшов власну версію «демократії». І під неї необхідний ідеологічний фундамент. Ключова поправка, яка викликає найбільші дискусії – це тема з «обнуленням» президентських термінів. Для того, щоб у нього виникла можливість переобиратися незліченну кількість разів. Це основне, що викликає у багатьох невдоволення», – пояснює публіцист Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Крім можливості для Путіна переобратися ще двічі, в поправках пропонується визначення російського народу як державотворчого, а ще – згадка Бога, заборона іноземного громадянства для чиновників, і визначення сім’ї як союзу чоловіка і жінки.

На цю тему медіахолдинг Євгенія Пригожина, того самого «кухаря Путіна», спонсора ПВК «Вагнер», що воювала на Донбасі, і «фабрики тролів», навіть випустив скандальний ролик про «Росію майбутнього».

У ньому хлопчика з дитячого будинку всиновлює гомосексуальна пара. Закадровий голос запитує – «Таку Росію ти вибереш?». Автори ролику підводять до думки, що треба проголосувати за поправки до конституції, щоб уникнути «такої долі».

До чого тут Україна?

Здавалося б, ну яке відношення все це має до Донбасу і до України? Виявляється, найбезпосередніше. Прецедент – жителям непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей вперше дозволили проголосувати. Саме російському референдумі за зміни до конституції.

У сюжетах місцевих каналів, які контролюють бойовики, йдеться, що «жителі «ДНР», які отримали громадянство Російської Федерації, зможуть взяти участь у загальноросійському голосуванні про поправки до конституції Російської Федерації Проголосувати можна буде з 25 червня по 1 липня. Для них передбачені 12 виборчих дільниць на території РФ. Дістатися до них можна самостійно з 8:00 до 20:00 за московським часом».

Вони відправлять кілька автобусів голосуючих і покажуть це по телебаченню

Тобто передбачається, що жителі тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей мають дістатися до Ростовської області Росії на голосування – тим же маршрутом, що і за російськими паспортами. Довго, дорого, та ще й обмеження через пандемію коронавірусу.

«Це в першу чергу необхідно для мобілізації прихильників влади в Російській Федерації. І буде це робитися не масово, а через організацію «Донецька республіка». Можливо, вони відправлять кілька автобусів голосуючих і покажуть це по телебаченню по російському, і для ОРДЛО теж. А моє переконання – мало людей захоче перетинати кордон», – зауважує аналітик «Донецького інституту інформації» Віталій Сизов.

Російські паспорти на Донбасі

За російськими даними, на непідконтрольному Донбасі російські паспорти отримали вже майже 190 тисяч осіб.

Кореспонденти «Донбас Реалії» запитали в людей на вулицях Донецька чи мають вони російський паспорт і чи збираються голосувати за поправки до російської конституції. От що вони відповіли:

– У вас є російський паспорт?

– Немає, але ми хочемо!

– Якби у вас був російський паспорт, ви б поїхали зараз в Ростовську область голосувати за поправки до конституції Росії?

– Не знаю. У Ростовську – це далеко.

– Проголосував би. Поїхав би і до Владивостока навіть! За свій рахунок, за свою пенсію! Назбирав б і поїхав би до Владивостока.

– Ну, можливо. Можливо б поїхала, але навряд чи. У мене діти, у мене їх немає з ким залишати.

Не так давно українська влада сподівалася восени провести в Донецьку і Луганську місцеві вибори за українськими законами.

«Я казав про це в Парижі, і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом. Легітимними. І вони не можуть бути такими, які пройдуть не за українським законодавством…». – заявляв президент України Володимир Зеленський у лютому цього року на Мюнхенській безпековій конференції.

А вже цього літа жителі непідконтрольного Донбасу можуть почати голосувати за російськими законами. А якщо це тільки початок підготовки до повноцінної участі в майбутніх російських виборах?

«Все, щоб їх провести – є. Є паспорти, є громадяни, структури. І залишилося тільки політичне рішення прийняти», – переконаний Віталій Сизов.

Аналітики зауважують, що навіть у самому тексті поправок до російської конституції закладена потенційна загроза.

Чи не є це праобразом того, як нинішні невизнані різні території, від Абхазії до «ДНР», чи не будуть їх таким чином приєднувати до Росії під виглядом «федеральних територій»?



«Це тема «федеральних територій» так званих, дуже загадкова норма, яка вводиться до конституції. Це будуть території, які не будуть входити до складу суб’єктів Федерації, але будуть безпосередньо підпорядковуватися Москві. За офіційним роз’ясненням, яке давав сенатор Клішас, це буде стосуватися таких територій, як закриті містечка, військові об’єкти різні, арктичні території. Чи не є це праобразом того, як нинішні невизнані різні території, від Абхазії до «ДНР», чи не будуть їх таким чином приєднувати до Росії під виглядом «федеральних територій»?», – каже публіцист Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

У Кремлі планують, що до кінця року російські паспорти отримають від шестисот до восьмисот тисяч жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу.

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