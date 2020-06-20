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Жителям ОРДЛО предлагают поучаствовать в российском голосовании об изменении Конституции. Специально для этого в Ростовской области откроют 12 участков. Проголосовать смогут все, у кого есть российский паспорт. Зачем это России?

В группировках «ЛДНР» уже создали горячую линию для жителей контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт и хотят проголосовать на так называемом «референдуме» об изменениях в Конституции России. Принять участие в голосовании можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого в Ростовской области России будут работать 12 избирательных участков. По данным так называемых «центральных избирательных комиссий» группировок «ЛДНР», для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.

Привлечение владельцев незаконно выданных российских паспортов на Донбассе и в Крыму к участию в референдуме по изменениям в Конституции России, запланированном на 1 июля, исказит и поставит под сомнение результат общероссийского голосования, заявили в МИД Украины.

Это очередная попытка нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

«В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщила в ответ на запрос Радио Свобода пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В дни, когда в группировках появились эти сообщения, проходили переговоры Трехсторонней контактной группы. Но там этот вопрос, судя по отчетам Офиса президента, не поднимался.

Это может быть базой для фальсификаций – Сергей Гармаш

Если бы Россию волновали минские переговоры, то она не выдавала бы на тех территориях свои паспорта. А так как это там уже происходит, то поднимать этот вопрос в Минске нет смысла, считает представитель ТКГ журналист Сергей Гармаш.

По его мнению, навряд ли в голосовании примет большое количество жителей ОРДЛО, учитывая пандемию Covid-19. Поэтому, это больше выглядит, как база для фальсификаций. А двойное гражданство жителей ОРДЛО журналист назвал палкой о двух концах.

Люди, которые сегодня получают российские паспорта, они их получают не потому, что любят Путина

«Люди, которые сегодня получают российские паспорта, они их получают не потому, что любят Путина. А из экономических соображений. Легче найти работу, можно куда-то ездить. Это для них важно. И это основная мотивация для получения паспорта. Но когда туда вернется украинское государство, которое принесет им мир, стабильность какую-то. Тогда они уже станут агентами Украины. Будут ездить голосовать в Ростов и Краснодар, я думаю, в интересах Украины. Поэтому, это палка о двух концах. Они еще не осознают, как проблему себе создают», – считает Сергей Гармаш.

Так создается «замороженный» конфликт – Михаил Савва

Сами по себе эти голоса российской власти не нужны. Методика голосования, которая будет использована на этом волеизъявлении, позволит сделать любой результат и без них, говорит эксперт Центра исследования России Михаил Савва. По его мнению, жителям ОРДЛО с российскими паспортами дают голосовать для того, что глубже интегрировать их в Россию.

Людей, по мнению российских властей, нужно втягивать, например, через голосование

«Для того, чтобы у человека появилась связь с каким-то государством, он должен участвовать в делах этого государства. Если он никак не участвует, то не ощущает себя причастным. Людей, по мнению российских властей, нужно втягивать. Втягивать, например, через голосование по внесению поправок в Конституцию», – говорит Михаил Савва.

По мнению эксперта, таким образом идет процесс создания так называемого «замороженного» конфликта, чтобы на долго эти территории оставались вне Украины, и работали для достижения целей российского режима.