(Друкуємо мовою оригіналу)
Жителям ОРДЛО предлагают поучаствовать в российском голосовании об изменении Конституции. Специально для этого в Ростовской области откроют 12 участков. Проголосовать смогут все, у кого есть российский паспорт. Зачем это России?
В группировках «ЛДНР» уже создали горячую линию для жителей контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт и хотят проголосовать на так называемом «референдуме» об изменениях в Конституции России. Принять участие в голосовании можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого в Ростовской области России будут работать 12 избирательных участков. По данным так называемых «центральных избирательных комиссий» группировок «ЛДНР», для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.
Привлечение владельцев незаконно выданных российских паспортов на Донбассе и в Крыму к участию в референдуме по изменениям в Конституции России, запланированном на 1 июля, исказит и поставит под сомнение результат общероссийского голосования, заявили в МИД Украины.
Это очередная попытка нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности УкраиныЕкатерина Зеленко
«В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщила в ответ на запрос Радио Свобода пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
В дни, когда в группировках появились эти сообщения, проходили переговоры Трехсторонней контактной группы. Но там этот вопрос, судя по отчетам Офиса президента, не поднимался.
Это может быть базой для фальсификаций – Сергей Гармаш
Если бы Россию волновали минские переговоры, то она не выдавала бы на тех территориях свои паспорта. А так как это там уже происходит, то поднимать этот вопрос в Минске нет смысла, считает представитель ТКГ журналист Сергей Гармаш.
По его мнению, навряд ли в голосовании примет большое количество жителей ОРДЛО, учитывая пандемию Covid-19. Поэтому, это больше выглядит, как база для фальсификаций. А двойное гражданство жителей ОРДЛО журналист назвал палкой о двух концах.
Люди, которые сегодня получают российские паспорта, они их получают не потому, что любят ПутинаСергей Гармаш
«Люди, которые сегодня получают российские паспорта, они их получают не потому, что любят Путина. А из экономических соображений. Легче найти работу, можно куда-то ездить. Это для них важно. И это основная мотивация для получения паспорта. Но когда туда вернется украинское государство, которое принесет им мир, стабильность какую-то. Тогда они уже станут агентами Украины. Будут ездить голосовать в Ростов и Краснодар, я думаю, в интересах Украины. Поэтому, это палка о двух концах. Они еще не осознают, как проблему себе создают», – считает Сергей Гармаш.
Так создается «замороженный» конфликт – Михаил Савва
Сами по себе эти голоса российской власти не нужны. Методика голосования, которая будет использована на этом волеизъявлении, позволит сделать любой результат и без них, говорит эксперт Центра исследования России Михаил Савва. По его мнению, жителям ОРДЛО с российскими паспортами дают голосовать для того, что глубже интегрировать их в Россию.
Людей, по мнению российских властей, нужно втягивать, например, через голосованиеМихаил Савва
«Для того, чтобы у человека появилась связь с каким-то государством, он должен участвовать в делах этого государства. Если он никак не участвует, то не ощущает себя причастным. Людей, по мнению российских властей, нужно втягивать. Втягивать, например, через голосование по внесению поправок в Конституцию», – говорит Михаил Савва.
По мнению эксперта, таким образом идет процесс создания так называемого «замороженного» конфликта, чтобы на долго эти территории оставались вне Украины, и работали для достижения целей российского режима.
(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org,
FACEBOOK КОМЕНТАРІ