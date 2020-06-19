Україна не переслідує кримчан за наявність паспортів, виданих Росією – прокуратура АРК

У Прокуратурі АРК запевняють, що примусова паспортизація жителів анексованого Криму Росією не є приводом для відкриття кримінальних проваджень щодо кримчан, повідомила в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) речниця прокуратури АРК Катерина Діденко.

За її словами, наявність такого російського документа, не є причиною втрати українського громадянства для кримчан.

«З юридичної точки зору ці паспорти видаються незаконно, створеними окупаційними органами влади і відповідно їхнє рішення не має ніякої юридичної сили. Ми ставимося з розумінням до цього, тому що люди фактично стали заручниками дій держави-окупанта. Це один з елементів тиску на громадян України в Криму», – сказала Діденко.

Вона зазначила, що в прокуратурі АРК немає кримінальних проваджень, відкритих щодо кримчан через наявність паспорта, виданого російською окупаційною владою на півострові.

У Постійному представництві президента в АРК запевняють, що попри наявність у жителів півострова паспортів, виданих Росією після анексії, кримчани продовжують залишатися громадянами України.

16 червня в МЗС України назвали російські паспорти «протиправно нав’язаними» жителям анексованих Криму і Севастополя. У відомстві запевнили, що «Україна буде захищати права та інтереси своїх громадян, які проживають в умовах окупації». Російська сторона не коментувала цю заяву МЗС України.