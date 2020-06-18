МЗС: участь у російському референдумі жителів Донбасу і Криму поставить під сумнів його результати

Залучення власників незаконно виданих російських паспортів на Донбасі і в Криму до участі у референдумі щодо змін до конституції Росії, запланованому на 1 липня, спотворить і поставить під сумнів результат загальноросійського голосування, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

«У Міністерстві закордонних справ України сприймають заяви російської окупаційної адміністрації про наміри забезпечити голосування мешканців окупованих територій Донбасу з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на російському референдумі про зміни до Конституції як чергову спробу порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України», – повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода речниця МЗС Катерина Зеленко.

Вона наголосила, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу «становить грубе втручання у внутрішні справи та є продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу».

«Україна разом з іноземними партнерами неодноразово вказувала на те, що незаконна паспортизація на окупованих територіях Донбасу розглядається як свідомий крок, спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких є РФ», – йдеться в заяві.

Незаконним як з точки зору українського законодавства, так і міжнародного права, за словами Зеленко, стане проведення голосування і на території анексованого Криму, «так як і всі попередні так звані вибори, проведенні окупаційною владою на території півострова».

«Це голосування буде проводитися також за російськими паспортами, незаконно нав’язаними населенню Криму. Результати цього незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством», – наголосила речниця.

У МЗС додали, що спільною відповіддю на незаконні дії Росії має бути посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску на державу-агресора.

16 червня угруповання «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що жителі контрольованих ними районів Донецької та Луганської областей, які мають російський паспорт, зможуть проголосувати на референдумі про зміни до конституції Росії.

За даними угруповань, у Ростовській області Росії такі «російські громадяни» зможуть взяти участь у референдумі 1 липня на 12 виборчих дільницях. Для участі достатньо показати російський паспорт і написати заяву безпосередньо на виборчій дільниці.

У лютому 2020 року Офіс генерального прокурора України повідомив, що збирає для передачі до Міжнародного кримінального суду докази примусової паспортизації жителів окупованих Росією територій.

«За попередніми даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ймовірно отримано понад 500 тисяч псевдопаспортів – 300 тисяч і 200 тисяч відповідно», – додали в Офісі генпрокурора.

Раніше прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження через «здійснення представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації примусової «паспортизації» громадян України». Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Однією зі змін до конституції Росії, які виносять на референдум, що проходиме від 25 червня до 1 липня, стане «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна, що дасть йому змогу залишатися при владі до 2036 року.