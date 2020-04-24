Путін дозволив жителям ОРДЛО не платити за російський паспорт

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей. Про це повідомив сайт Кремля.

Поправка до Податкового кодексу, яка це регулює, схвалена обома палатами російського парламенту 17 квітня.

Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

У 2019-му, за оцінкою російської влади, російські паспорти оформили понад 300 тисяч осіб, що мали реєстрацію на території ОРДЛО. Всього на непідконтрольній уряду України частині Донбасу в 2018 році, за даними фактичної влади, проживали майже 3,8 мільйона осіб.

Зараз державне мито за оформлення російського внутрішнього паспорта становить півтори тисячі рублів (це майже 600 гривень), закордонного паспорта – п’ять тисяч рублів (це майже 2000 гривень).