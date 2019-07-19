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19 Липень 2019, Київ 09:30
Новини | Політика

Видача Росією паспортів жителям Донбасу суперечить духу Мінських угод – Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

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Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.

«Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України», – написав Волкер на сторінці у Twitter.

Він додав, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод.

/**/ /**/ /**/ Російський президент Володимир Путін та російські паспорти (колаж)
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17 липня президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

Українське МЗС засудило спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу, вказавши, що укази Кремля щодо «паспортизації» не визнаються українською стороною.

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