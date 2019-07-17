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17 Липень 2019, Київ 19:20
Новини | Політика

Путін знову розширив категорії українців для спрощеного отримання громадянства Росії

Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей

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Президент Росії Володимир Путін знову розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства.

Відповідний указ Путіна оприлюднений 17 липня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?
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Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?

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Пізніше він розширив дію спрощеного оформлення російських паспортів на ширшу категорію українців, зокрема, на громадян України, а також осіб без громадянства, що народилися і жили у Криму й Севастополі, але виїхали звідти до 18 березня 2014 року, коли Росія, з погляду свого внутрішнього законодавства, оформила анексію Криму, а також членів їхніх родин.

/**/ /**/ /**/ Жителі непідконтрольної Києву частини Донбасу, які отримали російське громадянство
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Укази встановлювали, що розгляд заяв на прийняття до громадянства Росії від згаданих у цих документах осіб має розглядатися в термін, не більший від трьох місяців.

Попередні укази Путіна, як і його заяву 27 квітня про можливість, що громадянство Росії у спрощеному порядку нададуть усім українцям, викликали різку критику Києва. Їх також широко критикували в міжнародних колах.

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