Російська паспортизація ОРДЛО: як виглядає процес зсередини. Ексклюзивний репортаж

Черги біля паспортних столів Донецька і Луганська – вже звична частина життя на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Але відстояти їх – лише пів справи. Кілька місяців по тому охочі отримати паспорти Російської Федерації повинні їхати за ними в Росію – на спеціальних автобусах. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» проїхали цим маршрутом із Луганська у російський Новошахтинськ і побачили цей процес зсередини.

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Окупований Луганськ, управління МВС Ленінського району. Вже звична картина – черги на вулиці з охочих подати документи на отримання російського паспорта. Люди ховаються під деревами від палючого сонця. Вхід – лише за списками.

– Я заходив, там кого тільки немає! Хто – на прописку, хто – на російські, на отримання, – ділиться враженнями чоловік у черзі.

– Я піду, у мене є всі документи, – відповідає інший.

Відстояти свою чергу до кінця – справжнє випробування. Чергувати біля паспортних столів доводиться по кілька днів.

«Уже все, вже не буде відкрито. Залишилося 15 хвилин, вже чай пішли робити. Усе», – додає чоловік, який ще чекає своєї черги.

Втім, це лише половина справи. Подавши документи в Луганську, прохачі російського громадянства повинні кілька місяців чекати на спецрейс до російського Новошахтинська. Там, в спеціально обладнаному пункті, їм і видадуть паспорти з двоголовим орлом.

«Цього відділення у справах міграції в прикордонному Новошахтинську не було ще кілька днів тому. Все, окрім самої будівлі – меблі, оргтехніка, комп’ютери, зрозуміло. Співробітники з’явилися тут відразу після того, як президент Путін підписав указ про спрощене отримання російського громадянства жителями «ДНР» і «ЛНР», – мовиться в сюжеті російського телеканалу «НТВ».

Перші російські паспорти 30 жителів непідконтрольного Києву Луганська змогли отримати лише в середині червня.



Поїздки за паспортами – виключно централізовані, у супроводі осіб в цивільному. Центр видачі на околиці Новошахтинська – ретельно охороняє Росгвардія. Автобус прибуває раз на день. Російська журналістка Поліна Єфімова особисто спостерігала за процесом.

Ми довго чекали, коли прийде цей єдиний автобус. Тому що люди не можуть просто так прийти і отримати документи

«Ми довго чекали, коли прийде цей єдиний автобус. Тому що люди не можуть просто так прийти і отримати документи. Було дуже важко зрозуміти: вони дійсно радіють чи це якесь тимчасове полегшення? Тому що багато хто говорив: «Ми отримали паспорти, можливо, нас не будуть більше обстрілювати». Вони були дуже втомлені, дуже втомлені... Ще ось ці дивні супровідники, які командували ними», – розповідає журналістка із Ростова-на-Дону.

Журналісти «Донбас.Реалії» вирішили самостійно проїхати шляхом із окупованого Луганська в російський Новошахтинськ – за маршрутом цих спецавтобусів з одержувачами паспортів. Кілька годин розбитими дорогами. Заїжджаємо в прикордонне Криничне (до 2016 року Бірюкове) – городи місцевих жителів фактично впираються в російський кордон.



– Ви вже намагалися зробити громадянство?

– Ні.

– А чому?

– А тому що грошей не вистачає, – каже чоловік.

Паспорт Російської Федерації багатьом пенсіонерам непідконтрольних Києву районів Донбасу – не по кишені.

«3500 (рублів – ред.) – мито, 200 рублів – видача і фотографія», – розповідає про вартість отримання документа літня жінка.

Місцева пенсіонерка знає, що отримувати паспорт заради російської пенсії не варто – її, як заявили в Пенсійному фонді Російської Федерації, не видаватимуть.

«Я все життя пропрацювала тут. Я піднімала, скажімо, Луганську область, Україну. Тому мені повинні саме тут дати нормальну пенсію, я вважаю так», – розмірковує літня жінка.

Пункт пропуску «Довжанський» – головні ворота в Росію для більшості жителів окупованих районів Луганської області. Проходимо перевірку і їдемо вже російською територією до Новошахтинська.

Перший сюрприз – околиця. Місце, де нещодавно відкрили відділення для видачі російських паспортів для луганчан, фактично знаходиться серед руїн. Це не наслідки артилерійських обстрілів – район готували під знесення.

«Ось він, будь ласка, все – руїни. Так воно і залишиться. Переселяють людей, а руїни залишаються. Потрібно прибирати, а це не прибирається, бо грошей немає», – каже місцева жителька.

– А центр чому тоді відкривають в такому місці?

– Ну це політика нашого уряду така, – відповіла жінка.

Жителька околиці Новошахтинська вважає, що війна з Україною позначилася на житті звичайних росіян.

– Ну, звичайно, позначається. Ми теж будемо ущемлені, – каже жінка.

– А як саме?

– Ну як? Все-таки пенсії у нас були, добавки, а зараз все це припинилося у нас, мовчок. Наша думка – нічого хорошого, ну що хорошого? Нічого хорошого немає! Що, ми прямо радіємо так? Нічого не радіємо, – каже жителька Росії.

Сусід Сергій Миколайович – не згоден.



«Я за це! Треба людей підтримувати! І ось що тепер Америка лізе? Скрізь встромляє ніс. То намагалася Росію роздерти через Грузію. Потім значить не вийшло, через Україну», – радіє Сергій Миколайович.

Центр видачі паспортів українцям змінив життя навіть лояльних до російської влади новошахтинців.

«Увесь час поліція стала – мабуть, через те, що почали громадян Луганська приймати», – розповідає чоловік.

Обережно наближаємося безпосередньо до міграційного центру. Як і в Луганську, біля будівлі чергують групи відвідувачів. Але людей значно менше. Всередину не пробратися – об’єкт ретельно охороняють. Прихована зйомка тут – величезний ризик. На цих ексклюзивних кадрах видно – ажіотажу немає. Автобус на тридцять місць прибуває з Луганська раз на день. Невже такими темпами можна видати паспорти всім жителям непідконтрольної частини Донбасу?

Це більше піар-акція, ніж щось потужне, централізоване

«У мене склалося враження, що це більше піар-акція, ніж щось потужне, централізоване. Це щось більш пропагандистське, ніж бажання допомогти людям», – резюмує російська журналістка Поліна Єфімова.

Експерти не відкидають: паралельно з розрекламованими спецтурами в Ростовську область російські паспорти можуть роздавати негласно – прямо на непідконтрольній Києву території.

«Можна припустити, що видача паспортів звичайним громадянам може бути завуальованою операцією, якою прикривають видачу паспортів людям, на яких ця операція націлена. Видаватимуться паспорти «чиновникам» угруповань «ДНР» і «ЛНР», «високопоставленим військовим» першого і другого «армійських корпусів», – зазначає оглядач Радіо «Донбас.Реалії» Олександр Демченко.

За місяць роботи незаконні угруповання «ЛНР» і «ДНР» відзвітували: російські паспорти отримали близько чотирьох тисяч людей. Усього ж на окупованій території проживає кілька мільйонів українців.

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