Про «папєрєдніків», Порошенка і революцію. Сім тез з інтерв’ю Надії Савченко Радіо Свобода

Народна депутатка Надія Савченко знову балотується до Верховної Ради. Цього разу - від одного з округів у Донецькій області. Про участь у виборах, перебіг кампанії, агітацію та конкурентів Надія Савченко розповіла у великому інтерв'ю проекту Радіо Свобода «Ньюзрум». Наводимо головні тези політика, яка за п’ять років побувала в російській тюрмі і українському СІЗО, була обвинувачена в підготовці теракту і зараз пробує своє сили на дочасних виборах у парламент.

ПРО СПРАВУ САВЧЕНКО

Це через президентські вибори. Тому що Порошенку не потрібні були конкуренти. Цього разу з'явилися несистемні кандидати. Це Вакарчук, Савченко і Зеленський. Одного купили, одну посадили, третій вистрелив. Є ще одна причина. Я перший політик, яка заявляла про те, що треба говорити з Донбасом. Я ніколи не зраджувала своїм словам.

ПРО УЧАСТЬ У ВИБОРАХ

В мене немає часу, щоб «ганять папєрєдніків» або мститися системі, Луценку, Матіосу чи Порошенку. Мене це не цікавить. Цей рік «сховав» мене від фізичної ліквідації і дав можливість українцям почути, що я говорила. І переосмислити це. Коли я повернулась із Росії, люди на мене дивились як на спасителя. Це було важко, тому що очікування людей було більшим, ніж фізично може дати людина. Ми не боги. Тепер люди не очікують так багато, вони стали реалістами. Тому тепер простіше.

ПРО ВИБІР ОКРУГУ

Я взяла цей округ, щоб побачити виборців там. Вони не довіряють українській владі. Ми демонструємо, що робимо нетрадиційні кроки. Ми йдемо у цьому «неформаті», бо «формат» уже набрид. Я подала заяву на відновлення електронного пропуску на окуповані території. Я не знаю, що мене там чекає. Але яка різниця?

ПРО АГІТАЦІЮ

Людям потрібне просвітлення. Я не хочу завойовувати їхні серця. Не хочу, щоб вони мене любили, а завтра ненавиділи. Бо від любові до ненависті один крок. Я хочу завоювати їхній розум. Свою агітацію я веду, розмовляючи з людьми, пояснюючи їм програму партії. Я роздаю свою газету, листівку і книжку, яку я написала ще у російській в'язниці. Ще роздаю книжку олігарха Онищенка про олігарха Порошенка. Я цю книжку прочитала і зрозуміла, що треба роздавати людям.

ПРО КОНКУРЕНТІВ

Я помічаю конкурентів в дуже непорядних та некрасивих речах. Наприклад, зривання або заклеювання моїх оголошень. І це роблять ті люди, які ніколи не були в політиці. Ти вперше йдеш в політику, а вже дієш як свиня. Конкуренти ще «підкормлюють» людей. Люди, звичайно, за це б'ються. Але нам треба розуміти, що в нас не фізичний голод, а розумовий. Зазвичай пригодовують собаку, щоб служила. Люди - не собаки, вони не служать політикам. Це політики повинні бути слугами народу, як в нашому популярному і улюбленому для багатьох серіалі.

ПРО ГОЛОСУВАННЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Треба було поставити виборчі урни в окупованій Горлівці. Якщо ми говоримо, що де-юре території Криму та окупованого Донбасу - це наші. То чому ми не даємо людям права голосу? Є вже «підвоз» громадян України з окупованих територій окремим кандидатами, які підлаштовують сітку «під себе», щоб в день виборів їх привезти.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ

Я сподіваюся, що виграє багато порядних людей. Дуже сподіваюся, що людська свідомість зміниться. Але якщо я не виграю, в Україні мені буде що робити. Поки в нас існує Верховна Рада і Банкова, у нас завжди будуть Майдани. Мені буде що робити. Є в революції початок. Я сподіваюся буде в революції врешті-решт кінець.

​Довідка:

Надія Савченко є кандидатом в народні депутати в ОВО №51 - найменшому в Україні. За даними ЦВК там мешкає 2715 виборців. Вибори будуть проведені всього на 2 дільницях в прифронтовому смт Зайцеве. Однак цей ОВО включає ще Микитівський, Центрально-Міський райони окупованої Горлівки, мешканці якого також мають право взяти участь у голосуванні на дострокових парламентських виборах.

Народну депутатку Надію Савченко затримали у березні 2018. Генпрокуратура звинуватила її у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Більше року Савченко пробула у слідчому ізоляторі. 16 квітня її звільнили з-під варти, бо термін її запобіжного заходу сплив, а суд його не подовжив.

Над матеріалом працювала Оксана Думська