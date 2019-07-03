Канада не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій

Канада засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це мовиться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

«На сьогодні Канада буде вживати заходи для забезпечення того, щоб ці паспорти не могли бути використані для поїздки до Канади», – мовиться у повідомленні.

У ці дні в Канаді з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.