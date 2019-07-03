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03 Липень 2019, Київ 11:55
Новини | Політика

Канада не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій

Канадська влада буде вживати, щоб видані жителям окупованих територій паспорти не були використані для поїздки до Канади

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Канада засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це мовиться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

«На сьогодні Канада буде вживати заходи для забезпечення того, щоб ці паспорти не могли бути використані для поїздки до Канади», – мовиться у повідомленні.

У ці дні в Канаді з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.

/**/ /**/ /**/ Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, запровадження санкцій проти Росії через її рішення видавати паспорти жителям ОРДЛО підтримують лише сім країн-членів, «тому шлях до одностайності в цьому питанні ще довгий»
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27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.

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