Крим ‒ Херсон ‒ Європа: «паспортний туризм» кримчан

«Паспортний туризм» ‒ популярний різновид дозвілля серед кримчан. Жителі півострова продовжують їздити на територію материкової України для оформлення біометричних закордонних паспортів. У соцмережах можна зустріти звіти про поїздку з Криму до Херсона за новим закордонним. Для одних отримання документа ‒ це єдина можливість побачити світ, для інших ‒ стабільний бізнес.

Ранок суботи. До відділення державного підприємства «Документ» у Херсоні з мікроавтобусів, припаркованих неподалік, стікаються люди. Ті, хто приїхали, записуються до журналу і шикуються у чергу на сходах сервісного центру. Признаються: приїхали з Криму.

На умовах анонімності один із візитерів розповідає, що групу привезли до дверей паспортного сервісу, коштувала послуга близько 500 гривень.

Із російським закордонним паспортом і кримською пропискою в Європу візу не отримаєш

«Із російським закордонним паспортом і кримською пропискою в Європу візу не отримаєш. Самі знаєте: санкції, такі справи. Крим чи то окупований, чи то російський, чи то український, чи то війна ‒ нічого не зрозуміло», ‒ розповідає хлопець.

До Херсона кримчани їздять централізовано ‒ цілими автобусами. Зокрема, таку послугу надає компанія Bus-Panda. На її сайті є окрема закладка ‒ «Оформлення українських документів».

«Це не рейсові автобуси, це маршрутки-«спринтери». Сімферополь. Якщо вона о другій ночі виїжджає, прибуття о пів на восьму ранку до Херсона, але пішки кордон переходять. 1200 (рублів, нині це майже 500 гривень ‒ ред.) сюди, і назад 500 гривень», ‒ пояснює представник фірми телефоном.

Найчастіше кримчани приїжджають за закордонними паспортами у вихідні, розповідає водій одного з автобусів, який привіз жителів півострова в офіс державного підприємства «Документ».

«Людей 100‒150 у вихідні. У будні дні ‒ 50-60 осіб. Переважно їдуть із Сімферополя, коштує 1000 рублів квиток, 1000‒1500‒1200. Автобусом дешевше, автомобілем трохи дорожче», ‒ зазначає водій.

Процедура така: до адмінкордону з материковою частиною України кримчан везуть автобусами з кримськими номерами, потім пересаджують на транспорт із номерами материкової України ‒ це ланки одного бізнесу.

«Вони Крим здали, а тепер паспорти отримують»

Ставлення до кримчан у херсонському сервісному центрі різне.

«Я думаю, взагалі не варто давати їм паспорти. Як вони Крим здали, то всі були згодні з референдумом, а тепер їх (біометричні паспорти ‒ ред.) масово отримують», ‒ вважає один із відвідувачів центру.

Самі кримчани розходяться в думках щодо того, чи потрібно отримувати український біометричний закордонний паспорт.

«І в Прибалтику їжджу, і в Німеччину їжджу, і всюди їжджу. За біометричним українським паспортом. Ось у мене подруга їздить через Росію, отримала паспорт у Краснодарі й відкриває візи через Росію», ‒ розповідає жінка з Севастополя.

«Можливість є, але візу треба було відкрити. У мене дочка в Італії живе, я ось «при Україні» до неї їздив, а «при Росії» ‒ ще ні. Пропонували через Україну, купити паспорт, отримати паспорт десь у Херсоні, потім через Україну поїхати», ‒ розповідає чоловік із Криму.

«За кордон навіщо я поїду? Я не хочу. Ось дивись, скільки грошей платять, щоб тут відпочити, а я тут живу. Я маю кудись їхати, десь відпочивати? По-перше, севастопольські закордонні паспорти ніде не діють. Це раз. Ми під санкціями, нам ніде візу не дадуть», ‒ каже севастополець.

Процедура однакова для всіх

У свою чергу, у Державній прикордонній службі України зазначають: закордонні паспорти видають не всім кримчанам.

«Ми користуємося базами даних, де є інформація, зокрема, й від інших правоохоронних органів про осіб, які вчинили злочини і розшукуються. Також ми звертаємо увагу на громадян, які їдуть вперше. Ніколи не їздив, а тут раптом громадянин їде. У наших базах даних міститься інформація про ті паспорти громадян України, які залишилися невидані на момент окупації. Тобто це чисті бланки, які залишилися там, і, відповідно, інформація про ці документи також внесена в наші бази даних. Якщо громадянин з’являється з таким документом ‒ це привід для ґрунтовної бесіди», ‒ каже речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Головна вимога міграційної служби до кримчан ‒ підтвердити свою особу та українське громадянство

Водночас жодних додаткових документів для оформлення закордонного паспорта у кримчан не вимагають, пояснюють у Державній міграційній службі. Процедура однакова для всіх громадян України.

«Із початку весни 2014 року й донині кримчанами оформлені понад 166 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. З них понад 78 тисяч ‒ замовлені з підрозділів Херсонської області», ‒ уточнила заступниця речника Державної міграційної служби України Інна Герасюк.

Головна вимога міграційної служби до кримчан ‒ підтвердити свою особу й українське громадянство.