За п’ять років 78 тисяч кримчан отримали закордонні паспорти у Херсонській області – ДМС

До міграційних служб Херсонщини, починаючи з 2014 року, за закордонними паспортами звернулися 78 395 кримчан. Про це мовиться у відповіді управління Державної міграційної служби України в Херсонській області на інформаційний запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією відомства, найчастіше жителі Криму звертаються до Дніпровського і Суворовського районних відділень міграційної служби в Херсоні, а також у відділення УДМС в Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку та Чаплинці.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом із ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники, – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.