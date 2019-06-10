З 2015-го жителям ОРДЛО видали близько 150 тисяч українських закордонних паспортів

З 2015 року підрозділи Державної міграційної служби в Донецькій та Луганській областях видали 151 533 закордонних паспортів та 101 013 внутрішніх паспортів громадянам, зареєстрованим на тимчасово непідконтрольній Україні частині Донбасу особам. Про це повідомили у відповідь на запит проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії у ДМС.

За даними відомства, кількість виданих закордонних паспортів щорічно зростає і в Донецькій, і в Луганській областях. На Донеччині у 2017-му видали 33 772 документа, у 2018-му – 45 832, за чотири місяці поточного року – 12 215 паспортів.

У ДМС Луганської області надали інформацію лише від початку 2017 року. Тоді документи для виїзду за кордон отримали 11 285 осіб, у 2018 – 12 269, а від початку 2019 – 4 567.

Водночас кількість виданих внутрішніх паспортів – і у формі книжки, і ID-карти – менша. З 2014-го на Донеччині видали 85 370 паспортів громадянина України. Зокрема, частина документів видавалася у зв’язку із досягненням заявниками 14 та 16-річного віку.

На Луганщині з 2017 року видали 15 643 паспорти громадянина України.

Навесні президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна та їїзахідні союзники.