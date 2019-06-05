Кучма хоче прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі – «не стріляти у відповідь»

Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Такі слова Кучми цитує на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня.

«Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього «режиму тиші». Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити», – сказав Кучма.

Він додав, що однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку «режиму тиші», а й механізму його запровадження.

У червні минулого року на той час командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявляв, що бійцям ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь без дозволу штабу, якщо проросійські бойовики атакують вогнем.

У нинішніх щоденних зведеннях штабу ООС українські військові вказують формулювання на кшталт: «на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь».

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.