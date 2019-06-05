Кучма на переговорах у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу

Мінськ – Учасники мінського засідання щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, що відбулося 5 червня, висловили стриманий оптимізм за підсумками переговорів: зокрема, щодо відновлення режиму тиші, обміну полоненими, відновлення економічних зв’язків окупованих районів з рештою України. Але остаточних рішень не було, тільки обіцянки.

Нові-старі обличчя на мінських переговорах

У Мінську вперше за півтора місяці відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перерва була пов’язана з кампанією виборів президента України.

Після обрання новим головою держави Володимир Зеленський повернув на посаду керівника української делегації на переговорах щодо Донбасу Леоніда Кучму, а в гуманітарну підгрупу направив екс-омбудсмена Валерію Лутковську.

Посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік привітав Кучму і Лутковську в Мінську.

Леонід Кучма раніше довгий час був представником президента на переговорах у Мінську. Коли наприкінці минулого року стало ясно, що переговори фактично зайшли у глухий кут, Кучма попросив зняти з нього ці обов’язки, пославшись на свій поважний вік. Тепер же він повернувся до мінського процесу на прохання нового президента і сподіваючись на прогрес.

Валерія Лутковська також не нова людина на переговорах щодо Донбасу, вона брала участь у їхніх засіданнях як омбудсмен, зокрема у питаннях обміну в’язнями та полоненими.

За словами Мартіна Сайдіка, «сьогодні на засіданні була дійсно дуже гарна атмосфера».

З подібною заявою виступив і представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, він сказав, що вперше засідання у Мінську пройшло у «конструктивному руслі».

Ми приїхали з дорожньою картою від президента України

«Вперше всі засідання робочих груп пройшли в такому конструктивному руслі. Їх учасники не доповідали на засіданні ТКГ про принципові розбіжності… Проблеми старі, тільки вони з кожним часом стають більш болісними», – сказав представник України.

Відновлення режиму тиші

«Тон дискусії був зовсім інший, ніж досі, – заявив Леонід Кучма. – Це мене радує. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Це насамперед. Президент дійсно хоче, щоб був мир у тому регіоні. З відповідним наказом я сюди приїхав і на засіданні ТКГ висловив ті побажання, які я почув від президента, і які я знаю добре сам. Усі почули, що українська сторона хоче вирішувати ці проблеми».

Говорячи про домовленості, досягнуті на засіданні 5 червня у Мінську, Леонід Кучма зокрема заявив про план відновлення режиму тиші на лінії зіткнення ворогуючих сторін на Донбасі.

«Сторони домовилися розписати механізми, щоб забезпечити режим тиші, і щоб під обстріли у жодному разі не потрапляли цивільні об'єкти» – зауважив він.

Пропозиції на цю тему домовилися підготувати до наступного засідання ТКГ 19 червня.

Є також певний прогрес в обговоренні створення зони безпеки у Станиці Луганській. Переговорники домовилися оголосити там режим тиші з 10 червня, і, якщо протягом 7 днів дійсно не буде обстрілів, то сторони розпочнуть відведення сил і засобів ураження, формуючі у місті зону безпеки.

Про цю домовленість також згадав і Мартін Сайдік. За його словами, розведення сил і засобів ураження у Станиці Луганській стало б «справжнім прогресом».

Можливе зняття економічної блокади з ОРДЛО

Нині у Мінську також прозвучала пропозиція про зняття економічної блокади з непідконтрольних нині Києву районів Донбасу, повідомив посол Мартін Сайдік.

«З такою пропозицією виступив Леонід Кучма. Це було дійсно так, і це було підтримано представниками ОРДО і ОРЛО. І це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу», – сказав представник ОБСЄ.

Зняття блокади непідконтрольних Києву районів, яка діє з березня 2017 року, також було б «великим прогресом», зауважив Мартін Сайдік.

Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська та Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в рамках роботи економічної підгрупи

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов у інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що економічній підгрупі вже доручили обговорити відновлення економічних зв'язків у випадку ухвалення Києвом рішення про зняття економічної блокади окремих районів Донбасу.

«В цьому питанні Донецьк та Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська та Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в рамках роботи економічної підгрупи», – цитує представника Росії «Інтерфакс».

Сам Леонід Кучма, виступаючи перед журналістами, звернув увагу на іншу тему – постачання на Донбасі води, яку він назвав «проблемою з проблем» для регіону.

«Але я думаю, що тут також буде зрушення обов’язково. Ми домовились працювати з Кабінетом міністрів, попередньо домовлялися, що завтра має бути нарада у віце-прем’єра Геннадія Зубка, де розглянуть економічні проблеми, які сьогодні тут обговорювалися», – зазначив він.

Обмін полоненими

У підгрупі з гуманітарних питань продовжилися дискусії про обмін військовополоненими та про пошук зниклих безвісти. Півтора року не було такого обміну, перед виборами в Україні ця тема не мала жодного розвитку через позицію Росії, яка блокувала усі гуманітарні ініціативи.

Тепер, на думку Кучми, і тут є надія на прогрес.

«Я не можу сказати, що завтра буде вирішення цієї проблеми, але я чітко знаю, що ці питання почнуться вирішуватися: скільки на скільки міняти і так далі. В тому числі піднімалися проблеми наших моряків, і я цілком переконаний, що зрушення обов’язково будуть», – сказав Леонід Кучма.