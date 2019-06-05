Порошенко хоче пояснень від Зеленського щодо ймовірного зняття економічної блокади для ОРДЛО

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з проханням пояснити «директиви» українській делегації на переговорах у Мінську стосовно зняття економічних обмежень для ОРДЛО.

«Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі – це зрада національних інтересів нашої держави і пам’яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України. Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО?», – написав Порошенко у Facebook.

Він нагадав, що економічні зв’язки з окупованими територіями були призупинені 15 березня 2017 року рішенням РНБО «як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи».

«Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта – нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський? Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв’язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, передусім, встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам», – додав Порошенко.

В Адміністрації президента Володимира Зеленського поки не коментували цю заяву Порошенка.

5 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську прозвучала пропозиція від керівника українських переговорників Леоніда Кучми про зняття економічної блокади з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік. Він заявив, що це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу. Наступне засідання ТКГ – 19 червня.