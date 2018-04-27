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27 Квітень 2018, Київ 13:12
Політика

Зрада в Криму ‒ це зручно

Керівник окупаційної влади анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) і ватажок угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним, Олександр Захарченко. Окупований Сімферополь, 19 січня 2017 року

(Рубрика «Точка зору»)

Ставленик Кремля Сергій Аксенов (Аксьонов) порадив жителям Криму не їздити на український материк через адміністративний кордон, назвавши Україну «піратською державою», в якій не діють закони. Але логіка Аксенова, як це часто буває з публічними заявами глави окупаційного уряду, виглядає перевернутою з ніг на голову. Тому що Аксенов демонструє чудове знання та розуміння українських законів. Але при цьому він радить спільникам, як їх обійти.

Заява Аксенова адресована не всім кримчанам, а тим, хто розуміє, що міг порушити українське законодавство ‒ насамперед працівникам квазідержавних структур. І Аксенов зовсім не відмовляє їх їздити на вільну територію України. Ні, він лише радить їм уникати адміністративного кордону й перетинати державний ‒ сподіваючись, що там порушника закону буде важче виявити.

Якщо це не піратська логіка ‒ тоді що? Якщо людина, яка вважає себе державним службовцем, дає публічні поради про те, як обманювати державу ‒ нехай навіть державу, яку він не вважає своєю, ‒ то хто він, якщо не пірат? І чим ще можна пояснити цей правовий нігілізм, окрім як неповагою до будь-якої держави?

Керівник окупаційної влади анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) і тодішній ватажок угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, Ігор Плотницький. Окупований Сімферополь, 19 січня 2017 року
Керівник окупаційної влади анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов (ліворуч) і тодішній ватажок угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, Ігор Плотницький. Окупований Сімферополь, 19 січня 2017 року

Держава для них ‒ не цінність, а засіб пересування та збагачення. І вони щиро вірять, що мають право на зраду

Аксенов і ті представники кримської «влади», які стали за кілька днів окупації великими російськими патріотами, схоже, сприймають державу як годівницю. Коли над Кримом був український суверенітет, вони навіть і думати не хотіли про «сакральність» півострова, не виступали за його приєднання до Росії, словом ‒ не робили нічого такого, що, по ідеї, мали робити справжні «російські патріоти». І стали вони цими «патріотами» не коли з'явилася можливість ‒ а коли з'явився наказ. Не сумніваюся, що після закінчення російської окупації ті з них, хто не встигне публічно забруднитися, виявлять дива українського патріотизму й бездоганне знання української мови та законів ‒ така доля «патріотів» годівниці.

Саме тому вони щиро впевнені, що сьогодні можна найматися на службу в кримські «державні структури», а завтра ‒ отримувати український біометричний паспорт. Сьогодні ‒ голосувати в парламенті Криму за «возз'єднання» півострова з Росією, а завтра ‒ їхати на український материк за медичною допомогою. Сьогодні ‒ агітувати за Путіна або інших учасників російської виборчої вистави, а завтра ‒ незворушно показувати український паспорт на адміністративному кордоні. Держава для них ‒ не цінність, а засіб пересування та збагачення. І вони щиро вірять, що мають право на зраду.

Тому що зрада в Криму ‒ це зручно.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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