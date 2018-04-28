На будівлю реактора Щолкінської АЕС у дев'яностих роках були вкладені десятки мільйонів радянських рублів. До запуску забракло зовсім трохи, 1986 року, 26 квітня сталася Чорнобильська трагедія і запуск Кримської атомної електростанції почали гальмувати, а потім зупинили й зовсім. Зараз реактор – це величезна покинута будівля з безліччю поверхів, темних кабінетів, вузьких коридорів. Зараз реактор виглядає, як декорації до фільму про тих, хто вижив після якоїсь серйозної катастрофи.