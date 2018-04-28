Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Квітень 2018, Київ 21:37
Фотогалереї

Фоторепортаж із реактора: вигляди на Кримську АЕС

На будівлю реактора Щолкінської АЕС у дев'яностих роках були вкладені десятки мільйонів радянських рублів. До запуску забракло зовсім трохи, 1986 року, 26 квітня сталася Чорнобильська трагедія і запуск Кримської атомної електростанції почали гальмувати, а потім зупинили й зовсім. Зараз реактор – це величезна покинута будівля з безліччю поверхів, темних кабінетів, вузьких коридорів. Зараз реактор виглядає, як декорації до фільму про тих, хто вижив після якоїсь серйозної катастрофи.
1
Усередині бетонної будівлі нікого немає. Туди можна безперешкодно зайти
2 Усередині бетонної будівлі нікого немає. Туди можна безперешкодно зайти
Головне &ndash;&nbsp;уважно дивитися під ноги
3 Головне – уважно дивитися під ноги
На підлозі валяються залишки бетонних блоків, будівельне сміття та обгортки з-під їжі. Місцеві жителі розповідають, що молодь влаштовувала тут дискотеки
4 На підлозі валяються залишки бетонних блоків, будівельне сміття та обгортки з-під їжі. Місцеві жителі розповідають, що молодь влаштовувала тут дискотеки
Багато стін, особливо на першому поверсі, розмальовані різними написами й малюнками
5 Багато стін, особливо на першому поверсі, розмальовані різними написами й малюнками
Незважаючи на те, що атомна станція так і не була запущена, знак про небезпеку радіації зображений на одній зі стін реактора
6 Незважаючи на те, що атомна станція так і не була запущена, знак про небезпеку радіації зображений на одній зі стін реактора
На першому поверсі всередині реактора. Погляд знизу вгору
7 На першому поверсі всередині реактора. Погляд знизу вгору
У міру того, як ти піднімаєшся нагору &ndash;&nbsp;написів стає все менше
8 У міру того, як ти піднімаєшся нагору – написів стає все менше
Будівля являє собою величезну бетонну коробку, з величезною кількістю вже занедбаних приміщень, вузькими коридорами і сходами. Тут цілком реально загубитися
9 Будівля являє собою величезну бетонну коробку, з величезною кількістю вже занедбаних приміщень, вузькими коридорами і сходами. Тут цілком реально загубитися
На даху реактора. Погляд зверху вниз
10 На даху реактора. Погляд зверху вниз
Вид на заводські приміщення, що теж стали непридатними
11 Вид на заводські приміщення, що теж стали непридатними
Несподівана знахідка на даху реактора
12 Несподівана знахідка на даху реактора

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG