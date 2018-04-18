Право на паспорт: як кримчанам отримати українські документи

Айше Умерова

Де і яким чином кримчани можуть оформити українські документи? Що для цього необхідно та чи складна процедура? Як жителям окупованого півострова відновити загублений паспорт громадянина України?

Про це в програмі «Право на свободу» на Радіо Крим.Реалії говоримо з першим заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізетом Гдановим.

‒ Де зараз кримчани можуть оформити українські документи, чи є якісь спеціалізовані відділення для Криму, чи це можна зробити по всій країні?

Громадянин України з Криму має право звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби за адміністративною послугою

‒ Згідно із законодавством, громадянин України з Криму має право звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби за адміністративною послугою. Зокрема, отримати послугу оформлення паспорта для виїзду за кордон або ID-картки. Найближча область, що межує з тимчасово окупованою територією Криму, ‒ це Херсонська область. Там сьогодні працюють 22 підрозділи міграційної служби та державне підприємство «Документ», що здійснює прийом громадян, а потім міграційна служба обробляє документи.

Ми, в свою чергу, працюємо над тим, щоб у районах, що межують із Кримом, наші громадяни, які цілеспрямовано приїжджають на материкову частину України за адміністративною послугою, могли звернутися до підрозділів ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг ‒ ред.). Це фронт-офіс, а бек-офісом є Державна міграційна служба.

22 підрозділи та ДП «Документ» сьогодні фізично не витягують того обсягу, що фактично є в Херсонській області. Тобто ці всі підрозділи були розраховані на область, але мають подвійне навантаження, тому що кримчанам зручно до них звертатися. Тому ми працюємо над тим, щоб територіальні громади, райдержадміністрації, міські ради створили ЦНАП. Це їм перш за все вигідно, тому що частина коштів, приблизно половина, що оплачуються як державне мито, залишаються в місцевому бюджеті. Плюс ‒ це розвиток інфраструктури.

​‒ Чи можна відновити українські документи, що були загублені? Наприклад, паспорт. І як в цьому випадку регулюється питання кримської прописки?

Ми закликаємо наших громадян із Криму надавати всі документи, що можуть допомогти міграційній службі ідентифікувати особу

‒ Відновити українські документи можна, звернувшись до будь-якого підрозділу міграційної служби. Відбувається процедура ідентифікації особи. Тобто міграційна служба надсилає відповідні запити до правоохоронних органів та до інших джерел баз даних для того, щоб ідентифікувати особу громадянина у зв'язку з тим, що в окупантів у Криму залишилися наші бланки, наші печатки, й вони підробляють паспорти. І для документальної безпеки схвалене рішення ідентифікувати особу. Займає це приблизно дві місяці. Можливо, й менше. Залежить від того, як прийдуть відповіді на запити та який пакет документів надає громадянин (допустимі дипломи, посвідчення водія тощо). Тому ми закликаємо наших громадян із Криму при можливості надавати всі документи, що можуть допомогти міграційній службі ідентифікувати особу.

Що стосується прописки: якщо документи підтверджуються реєстрацією в Криму ‒ вона надається. Немає ніяких проблем із цим. У мене, наприклад, у паспорті теж кримська прописка. У мене копія може бути цього паспорта, домова книга, що була до окупації заведена, й там проставлена реєстрація. Якщо всі ці документи надаються, їх ідентифікують, перевіряють на справжність і роблять відповідні позначки вже в нових документах.

​‒ Що необхідно для отримання документів для дітей, народжених після 2014 року та які не мають українського свідоцтва про народження? Скільки часу це займає? Чи бувають випадки відмови в оформленні?

‒ Дякую за запитання, хороше й актуальне для наших громадян у Криму. Скажу: законодавство передбачило, що батьки звертаються з документами, що можуть бути доказовою базою, до підрозділу РАЦСу й отримують там відмову. Це формальність. Тобто документи, видані на окупованій території, не можуть бути визнані, але в той же час ми як держава зобов'язані документувати наших громадян документами державного зразка. Після того, як органи РАЦСу відмовлять, громадяни звертаються до будь-якого місцевого суду, і суд зобов'язаний упродовж доби ухвалити рішення про спонукання органів РАЦСу видати свідоцтво про народження. Тобто процедура, по суті, недовга й досить проста. Після того, як ухвалене рішення судом про видачу свідоцтва про народження дитини, батьки знову звертаються до РАЦСу й отримують без будь-яких проблем свідоцтво про народження і далі вже оформляють необхідні документи, скажімо, паспорт для виїзду за кордон для дитини.

​‒ Після досягнення 16 років, не маючи українського паспорта, як людині виїхати з окупованого Криму? Які документи необхідні їй для проходження адмінкордону в такому випадку?

Навіть прикордонна служба пропускатиме в тому випадку, коли буде заява громадянина без документів. Однак назад її не пустять, поки вона не оформить усі документи

‒ Я можу говорити про наші органи, що контролюють ситуацію на лінії адміністративного розмежування. Це наша територія, це тимчасова лінія, і навіть прикордонна служба пропускатиме в тому випадку, коли буде заява громадянина без документів. Він скаже: «Я ‒ громадянин України». І після певних процедур ідентифікації та складання документів ця людина буде пропущена. Однак назад її не пустять, поки вона не оформить усі документи. Дитина має виїжджати з батьками. У людини, якщо їй 16 років, напевно, є свідоцтво про народження, з якого буде видно, хто батько, хто мати, а також будуть надані документи батьків. Тобто достатньо способів ідентифікувати особу.

Але варто зазначити, що анексія Криму ніяк не була передбачена і, звісно, в чинному законодавстві також. Є представництво президента України в АРК, і одним з основних напрямків нашої роботи є захист прав і свобод наших громадян, зокрема на тимчасово окупованих територіях. У нас відкрита «гаряча лінія» ‒ громадяни можуть звертатися до нас, і ми реагуємо й розбираємося з індивідуальними випадками. У нас є хороший взаємозв'язок з прикордонною службою, з правоохоронними органами. У нас достатньо можливостей, щоб вирішити проблему ‒ розібратися в ній і ухвалити відповідні рішення про пропуск.

‒ Чи є якісь особливості в оформленні біометричних паспортів для кримчан? Чи є відмінності від жителів материкової частини України?

Я прошу наших громадян із розумінням поставитися та принести весь пакет документів, тому що це в їхніх же інтересах

‒ Є процедура ідентифікації особи. Ще раз хочу підкреслити, що наші громадяни, коли приїжджають на материкову частину України за адміністративною послугою, мають зібрати весь можливий пакет документів державного зразка. Необхідно це для того, щоб органи швидше могли ідентифікувати цю особу, для її ж документальної безпеки. Ось чим відрізняється. Тут я прошу наших громадян із розумінням поставитися та принести весь пакет документів, тому що це в їхніх же інтересах.

Зараз ДМС приймає всіх громадян із Криму, які приїжджають. Навіть тих, кому необхідна ідентифікація особи й немає документів. Буває таке, що громадянин ніде не працював, наприклад, домогосподарки. Є паспорт громадянина України, й більше нічого немає. У таких випадках є процедура, відповідно до постанови Кабінету міністрів України ‒ необхідно три свідки, з-поміж родичів цієї людини або сусідів, які проживають поруч. Тобто ці люди мають приїхати до міграційної служби й дати відповідне підтвердження цієї особи. Ця процедура передбачена саме для тих громадян, у яких відсутні додаткові документи до паспорту.

‒ А чи багато кримчан звертається за документами? Чи є тенденції до зниження або збільшення їх кількості?

‒ Тут я б звернувся до офіційної статистики: якщо за 2016 рік міграційна служба нас проінформувала про приблизно 30 тисяч громадян, то за 2017 рік ‒ уже понад 50 тисяч громадян звернулися. Це пов'язано, як ми розуміємо, з появою можливості безвізового виїзду до 57 країн і, звісно, наші громадяни, як повноцінні громадяни України, користуються цією можливістю, приїжджають на материкову частину, оформляють відповідні документи й користуються цим нововведенням, позитивним для країни.

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