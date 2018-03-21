Безкоштовна освіта на материку: як кримчани вступають до українських вишів на бюджет

(Рубрика «Точка зору»)

Інна Ковалів

Упродовж чотирьох місяців –​ з 4 червня до 28 вересня –​ кримчани можуть вступати до українських вишів за спрощеною процедурою без ЗНО, паспорта, атестата. Як і торік, абітурієнтам з окупованого півострова будуть надані квоти на місця держзамовлення: якщо минулого року надано 2 600 місць, цьогоріч очікується орієнтовно стільки ж. Щоб вступити за гарантованою квотою, кримчанам необхідно подати документи до 23 липня.

«Напередодні старту вступної кампанії у ЗМІ з’явилася неточна інформація про терміни вступу для кримчан до українських вишів та умови подачі документів. Ці дані не відповідають дійсності. Тож ми вирішили спростувати неправдиву інформацію, посилаючись на першоджерела. Важливо зазначити, що для молоді з тимчасово окупованого Криму існує два шляхи вступу до українських вишів: спрощена та звичайна процедури», – зазначає голова Громадської організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова.

Спрощена процедура

За спрощеною процедурою, повідомляє Ірина Жданова, абітурієнти з окупованого Криму можуть вступати до університетів, технікумів, ПТНЗ через 35 освітніх центрів «​Крим – Україна». Вони працюватимуть, як і торік, із червня до кінця вересня –​ упродовж чотирьох місяців.

Із цього приводу ексклюзивне роз’яснення надала завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Кретович. Вона зазначила, що вже відомі точні дати роботи освітніх центрів –​ з 4 червня до 28 вересня.

Будь-які спекуляції щодо невизначеності переліку центрів «Крим-Україна», режиму їхньої роботи ‒ безпідставні

«Перелік освітніх центрів «Крим-Україна» затверджено наказом МОН від 14 червня 2016 року (зі змінами). Наразі 2018 року внесення змін до зазначеного переліку не передбачається. Повна інформація про освітні центри із зазначенням адреси, контактних даних відповідальних осіб, спеціальностей є на офіційному сайті МОН. Нагадаю, що освітні центри «Крим – Україна» працюватимуть на базі 35 вищих навчальних закладів не лише в південних областях, а загалом у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові, Херсоні та Одесі», –​ каже Світлана Кретович.

«Вступити до українських університетів або профтехзакладів за спрощеною процедурою можна без ЗНО, без паспорта, без атестата! Треба лише подати заяву до одного з освітніх центрів, заповнити освітню декларацію (які предмети вивчали раніше) та скласти два іспити (з української мови та історії України) у формі ДПА та один профільний. І стати студентом українського університету чи ПТНЗ. Далі отримати документи державного зразка: паспорт, атестат про середню освіту. Більше інформації можна знайти на сайті. На цьому ресурсі також є повний перелік освітніх центрів «Крим – Україна», – наголошує Ірина Жданова.

Щоб гарантовано пройти на бюджетні місця за квотою, треба здати документи та скласти зазначені іспити (не ЗНО) до 23 липня.

Отож, кримчани мають 50 днів, щоб подати документи за спрощеною процедурою (без ЗНО) до 35 університетів, в тому числі в Києві.

Звичайна процедура

Щоб гарантовано вступити на бюджетні місця за квотою, треба здати документи і іспити (не ЗНО) до 23 липня

За звичайною процедурою молоді люди з окупованого Криму можуть вступити до будь-якого університету на материковій частині України або до будь-якого навчального закладу світу. Треба вчитись дистанційно або на екстернаті в школі на материковій частині України і скласти ЗНО. Кримчани можуть складати ЗНО як в основну сесію (реєстрація закінчилась), так і в додаткову (реєстрація триватиме з 3 по 21 травня).

Спершу необхідно звернутися до однієї зі шкіл на материковій Україні та навчатися в одному з цих навчальних закладів дистанційно чи на екстернаті. Й отримати документ про освіту державного зразка: свідоцтво або атестат.

Щоб стати студентом будь-якого вишу України, далі потрібно скласти ЗНО. Для цього необхідно з 3 до 21 травня зареєструватися на додаткову сесію незалежного оцінювання. Вона відбудеться з 02 до 11 липня. Важливо, що абітурієнти з тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу можуть подати пакет документів для реєстрації на ЗНО в електронному вигляді, зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Отже, кримчани мають на подання документів за звичайною процедурою, щоб іти за гарантованими квотами, час до 23 липня. Після цієї дати зарахування можливе на бюджет, але в рамках загального конкурсу.

Тож, спираючись на першоджерела, повідомляємо, що упродовж терміну роботи освітніх центрів кримчани мають право вступати до уповноважених вишів:

за спрощеною процедурою;

за результатами трьох вступних випробувань (у разі наявності атестата українського зразка);

за результатами ЗНО (сертифікати 2016, 2017 або 2018 років).

Абітурієнти з Криму й непідконтрольних Україні територій Донбасу можуть подати пакет документів для реєстрації на ЗНО в електронному вигляді

«За звичайною процедурою прийом документів до вишів України розпочинається 12 липня. Для вступу кримчан на навчання за державним замовленням в уповноважених вишах передбачена «квота-2». Останній термін прийому документів від кримчан для участі у конкурсі за цією квотою ‒​ 23 липня. Подавши документи до цього дня, молодь з окупованого півострова матиме фактично гарантований вступ. Якщо торік Україна надала 2600 таких квот, цього року очікуємо не менше. Водночас абітурієнти, які не вступили до закладу освіти за «квотою-2», мають право взяти участь у загальному конкурсі на місця державного замовлення. Після цього до кінця вересня прийом кримчан через ОЦ «Крим – Україна» здійснюватиметься на контрактну форму навчання. Слід зазначити, що після закінчення вступної кампанії 2017 року за зверненнями уповноважених вишів вакантні бюджетні місця було перерозподілено», ‒​ повідомляє Світлана Кретович.

Також у МОН повідомляють перелік нормативних документів, що визначають нюанси вступу для абітурієнтів окупованого півострова. За даними профільного відомства, Умови прийому для вступу до вищих навчальних закладів України 2018 року та Умови прийому до технікумів та коледжів для здобуття ОКР молодшого спеціаліста після реєстрації в Міністерстві юстиції було офіційно опубліковано в грудні 2017 року.

Таким чином, тільки після оприлюднення зазначених нормативно-правових актів Міністерством були внесені зміни до відповідного наказу № 560 щодо прийому на навчання дітей з Криму в частині термінів роботи приймальної комісії і освітніх центрів «Крим – Україна». Проект наказу МОН про зміни, відповідно до § 42 Регламенту КМУ, розміщено для громадського обговорення на офіційному сайті МОН.

Остаточний варіант змін до наказів, якими регламентується робота освітніх центрів «Крим – Україна» та «Донбас – Україна», затверджено наказом МОН № 238 від 07.03.2018 року, що наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

Тож молодь із тимчасово окупованого півострова може отримати якісну освіту на материковій частині Україні. За додатковими роз’ясненнями можна звертатися за телефонами «гарячої лінії» ГО «Фонд «Відкрита політика»: 0800‑504‑425 ‒​ безкоштовно. +380 68‑951‑25‑13, +380 50‑550‑54‑11 (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype: Dostupna Osvita)

Інна Ковалів – експерт-аналітик ГО «Фонд «Відкрита політика»​

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