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18 Липень 2019, Київ 21:22
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Мета Путіна – роздати паспорти українцям, щоб потім в екстазі оголосити про відриті кордони – Батозський

Мета Путіна – роздати паспорти українцям, щоб потім в екстазі оголосити про відриті кордони – Батозський
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Президент Росії Володимир Путін розширив дію спрощеної процедури отримання російських паспортів на всю територію Донецької і Луганської областей, а не лише на окуповану російськими гібридними силами частину Донбасу. Міністерство зовнішніх справ України засудило кремлівські укази щодо «паспортизації» і наголосило, що вони не визнаватимуться українською стороною. Відреагували на указ Путіна і в Офісі президента. Там заявили, що глава держави Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання громадянства етнічним українцям з дружніх країн. Зокрема, «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах». Чого хоче Путін? Про це в ефірі Радіо Свобода обговорювали політологи Олег Саакян і Костянтин Батозський, а також кореспондент агентства «УНІАН» у Москві Роман Цимбалюк.

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