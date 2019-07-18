Мета Путіна – роздати паспорти українцям, щоб потім в екстазі оголосити про відриті кордони – Батозський

Президент Росії Володимир Путін розширив дію спрощеної процедури отримання російських паспортів на всю територію Донецької і Луганської областей, а не лише на окуповану російськими гібридними силами частину Донбасу. Міністерство зовнішніх справ України засудило кремлівські укази щодо «паспортизації» і наголосило, що вони не визнаватимуться українською стороною. Відреагували на указ Путіна і в Офісі президента. Там заявили, що глава держави Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання громадянства етнічним українцям з дружніх країн. Зокрема, «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах». Чого хоче Путін? Про це в ефірі Радіо Свобода обговорювали політологи Олег Саакян і Костянтин Батозський, а також кореспондент агентства «УНІАН» у Москві Роман Цимбалюк.