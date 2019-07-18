МЗС засуджує спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу

МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства Росії на українських громадян – мешканців Донецької і Луганської областей України. Про це йдеться у відповідній заяві зовнішньополітичного відомства.

«Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті. Симптоматично, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації. Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України», – йдеться у заяві.

Дипломати додали, що кремлівські укази щодо «паспортизації» не визнаватимуться українською стороною.

«На тлі зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права та законодавства України», – йдеться у заяві.

17 липня президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

Пізніше він розширив дію спрощеного оформлення російських паспортів на ширшу категорію українців, зокрема, на громадян України, а також осіб без громадянства, що народилися і жили у Криму й Севастополі, але виїхали звідти до 18 березня 2014 року, коли Росія, з погляду свого внутрішнього законодавства, оформила анексію Криму, а також членів їхніх родин.

Укази встановлювали, що розгляд заяв на прийняття до громадянства Росії від згаданих у цих документах осіб має розглядатися в термін, не більший від трьох місяців.

Попередні укази Путіна, як і його заяву 27 квітня про можливість, що громадянство Росії у спрощеному порядку нададуть усім українцям, викликали різку критику Києва. Їх також широко критикували в міжнародних колах.